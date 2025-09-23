向鄉親國政報告》賴清德：提高國防預算 護國更帶動產業

賴清德總統（前排中）昨到嘉義市出席「城隍夜巡諸羅城」起駕典禮。賴表示，提高國防預算不只保護國家，更推動產業發展。（記者王善嬿攝）

2025/09/23 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕總統賴清德昨到嘉義市出席「城隍夜巡諸羅城」起駕典禮，他向鄉親進行國政報告，表示為加強國家安全，提高國防預算，對外軍事採購，更重要的是與美國等國際友人在國防研發、設計、生產、製造共同合作，提高國防預算不只保護國家，更推動產業發展。

推動軍工產業 與美合作研發、生產

賴清德指出，台北國際航太暨國防工業展日前在台北南港展覽館展覽，匯聚了十五國、四九〇家台灣、國際廠商參展，展現國內外國防、航太產業最新產品與技術；此外，要讓台灣經濟繼續發展，執政兩年，經濟比過去八年更好，今年第一季經濟成長率五．四八％，第二季將近八％，不只贏過美國、澳洲，還贏過中國，「我們的路正確、方向正確、策略也正確，加上人民、產業及各界打拚，我們要共同合作，讓經濟比現在更好」。

明年中低薪家庭免繳所得稅

賴清德表示，民主就是人民作主，經濟好、稅收增加要照顧好老百姓，政府推行包括〇到六歲國家一起養、高中職免學費、私立大學學雜費減免最高補助三．五萬元等政策，弱勢家庭還有其他補助，希望讓學生無後顧之憂，透過教育改善生活、追求夢想。

他說，減稅部分，明年起租屋單身者年所得低於六十二萬元，四口之家的家庭年收入一六四萬一千元以下，以及三代同堂年所得在二一二萬四千元以下，免繳綜合所得稅，相當於全國近五十％的人不用繳，由高收入的人來繳稅，因此如遇到股市漲、科技公司賺錢，要鼓勵他們「賺愈多愈好」，可以繳更多稅、照顧更多老百姓。

