雙城論壇延期》藍轟中央卡關 綠批自己拖延還怪人

台北市政府昨突襲式宣布，台北與上海的雙城論壇將延後舉辦，國民黨議員詹為元（左圖）在臉書發文，批評民進黨不願意兩岸交流，為什麼要限制其他人交流？民進黨台北市議員林亮君（右圖）則說，北市府根本是壓線送件，逼陸委會睜一隻眼閉一隻眼通過。（資料照、記者羅沛德攝）

2025/09/23 05:30

詹為元酸陸委會「放馬後炮」 林亮君嗆北市府壓線送件逼放行

〔記者何玉華、董冠怡、陳昀、謝君臨／綜合報導〕台北市政府昨突襲式宣布，台北與上海的雙城論壇將延後舉辦，國民黨議員紛紛砲轟中央卡關，不敢明擋，卻刻意刁難，審查不乾不脆；民進黨議員則批評北市府不與自家議員玩兩面手法，根本就是自己規劃倉促、壓線送件，難道還要逼陸委會睜一隻眼閉一隻眼。

曾獻瑩：大概找不出時間辦了

雙城論壇延期消息一出，國民黨議員詹為元在臉書發文，批評民進黨不願意兩岸交流，為什麼要限制其他人交流？陸委會遲遲不核定行程，「請問我們如何做好雙城論壇？」台北、上海要簽的MOU，只是促進城市間交流治理，不影響國安，民進黨刻意刁難，難道是希望兩岸越來越不信任，增加衝突的風險嗎？他批評陸委會「放馬後炮」，等到宣布延期才說本來已經要發證，凸顯雙方聯繫很弱，未來應更積極、透明。

國民黨議員曾獻瑩說，北市府十一日送出的申請至昨日未收到核准，顯然是「被延期」。台北市議會定期大會即將召開到十二月廿六日，接著可能召開臨時會至明年一月，「雙城論壇大概找不出時間辦了。」批評中央不敢明擋、審查不乾不脆，延期或辦不成，損失最大的是兩岸和平發展的未來。

「雙城論壇中央沒有『卡』，是北市自己要『延』！」民進黨立委吳思瑤反駁說，北市府既然這麼重視雙城論壇，就要即早規劃、依序申請，兩岸簽署MOU需跨部會審查，當然不可能昨天送、今天准，中央不是北市的橡皮圖章，自己拖延還怪人？

民進黨台北市議員林亮君也說，北市府對此行的規劃非常倉促，預計與上海簽訂的MOU卻沒有提早規劃，根本在壓線送件，難道要逼陸委會睜一隻眼閉一隻眼通過嗎？台北市副市長林奕華自己說「辦得早不如辦得好」，那就不要和自家議員玩兩面手法。

民進黨議員顏若芳也反擊說，國民黨議員無視北市府壓線送件、至今未完成與上海方的磋商，不監督北市府，反而本末倒置炮打中央政府，成為市府側翼，令人無奈。

何孟樺：延期主因應該是中國

民進黨議員何孟樺質疑，從中央的說法及市府一反常態的柔和態度推斷，延期的主因是中國。否則以台北市長蔣萬安凡事要與中央鬥的鬥雞性格，怎麼可能對中央的批評這麼軟？

何孟樺說，台灣與中國目前有兩個官方的交流平台，分別是台北上海的雙城論壇、杭州南投的兩湖論壇。每年兩湖論壇都順利平和舉辦，雙城論壇卻是狀況不斷，這說明問題不在藍營宣傳的陸委會阻擾，而在中方的各種政治考量。藍營與其繼續批評不存在的中央阻擾，不如好好正視中國對台政策的轉變。

