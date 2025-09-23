為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席之爭》鄭麗文：不該聽從「人頭大戶」指揮

    國民黨主席候選人鄭麗文昨呼籲黨中央在全台各縣市舉辦政見發表會，鼓勵黨員自主選擇，而非聽從「人頭大戶」的指揮。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文昨呼籲黨中央在全台各縣市舉辦政見發表會，鼓勵黨員自主選擇，而非聽從「人頭大戶」的指揮。（記者塗建榮攝）

    2025/09/23 05:30

    〔記者林哲遠、林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉將於十月十八日舉行，候選人、前立委鄭麗文昨呼籲黨中央在全台各縣市舉辦政見發表會，鼓勵黨員自主選擇，而非聽從「人頭大戶」的指揮。

    籲在各縣市辦政見會

    鄭麗文表示，她希望國民黨不要淪為第二個民進黨，人頭黨員歸屬地方派系所以每次民進黨內選舉都是看哪個派系的黨員多；反觀，國民黨一直有資深對黨忠誠的自主性黨員，包含黃復興、入黨超過四十年的先進們。

    鄭麗文直言，不可諱言地，黨主席選舉登記延後兩週，黨員的繳費時間也被延後，引起非常多的揣測及傳言，是不是多了這兩週時間，是要幫人頭黨員繳黨費？國民黨內不是沒有「人頭大戶」，但她相信黨的未來並非少數人頭大戶可以決定的，也是她要親自走訪中南部的原因。

    鄭麗文建議，國民黨中央可以在每個縣市都辦政見發表會，讓黨主席候選人都能面對黨員，直接向黨員報告，讓他們有參與感，並鼓勵自主性黨員透過獨立思考來判斷，選擇出真正適合的黨主席候選人，而不是聽從「人頭大戶」的指揮。

    同為國民黨黨魁候選人的前彰化縣長卓伯源也說，黨主席選舉是一個攸關台灣民主前途的選舉，應讓其公平化、普及化，讓每個人都聽到候選人的政見與理念。

    卓伯源說，過去朱立倫同額競選黨魁時曾在各縣市舉辦政見發表會，有充分運作的經驗，因此這次也該比照辦理，只要早、中、晚各辦一場八天就能辦完，把時程排出來讓候選人自由參加，擴大參與才能鞏固台灣的民主價值。

    此外，另一位候選人蔡志弘昨則發表聲明，呼籲其他候選人停止黨內攻擊，每位候選人應本著愛黨護黨的原則，進行公平且透明的競爭，他並重申自參選以來，始終遵守競選公約，專注於政策論述，未曾進行任何互相攻訐的行為。

