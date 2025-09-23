財劃法未列優先法案 政院：社福補助不會少

行政院長卓榮泰今與民進黨籍立委進行便當會，財劃法修法議題仍受到關注。（記者鍾麗華攝）

2025/09/23 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨與民進黨籍立委進行便當會，雖然財劃法未列入行政院本會優先法案，但立委仍關注相關議題。行政院發言人李慧芝會後表示，新版財劃法造成南北城鄉差距擴大，再加上中央經費大規模被釋出，地方應要負起地方自治責任。雖然如此，但中央對弱勢補助、社福補助等並沒有減少。

昨天出席行政院便當會的民進黨籍立委，以教文與財政委員會為主，包括林宜瑾、吳沛憶、李坤城、陳秀寳、郭昱晴、范雲、伍麗華、張雅琳。

范雲表示，交流主要是針對優先法案與財劃法議題。對於優先法案，本會期將以賴清德總統強調的青年優先、弱勢優先為主，因此目前包括青年基本法草案、AI基本法草案，以及身心障礙者權益保障法和社會救助法、職業災害勞工保護法等修法列入優先法案。

范雲並指出，財劃法方面，面臨事權未隨錢而調整及縣市間水平分配不公的問題等，與會立委非常關心教育如何分工、如何照顧學童，以及弱勢權益不能因為財劃法劃分而有任何減少。

張雅琳也說，大家關注接下來財劃法要怎麼修法，而本會期是預算會期，不管哪一個黨派立委都應該以民生為重，好好審查預算，不要再發生像今年的總預算之亂，造成行政工作與許多民眾的困擾。

