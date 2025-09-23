藍討中捷補助 揚言退總預算

國民黨立委與台中市議會國民黨團議員，昨前往交通部要求中央補足42億元中捷藍線經費。（記者塗建榮攝）

2025/09/23 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕財劃法修法後，交通部明年度公共建設預算也大減五成，連帶衝擊各地方建設補助，但地方政府獲配財源大增四一六五億元，近日台中市向中央提報明年度台中捷運藍線補助經費需四十二億元，行政院卻僅核定一．六九億元。台中市議會國民黨團十八名議員，加上五名藍營立委共廿三人赴交通部門口抗議，高呼「中央履行承諾、違法終結藍線」，否則不惜發動立院退回中央總預算。

台中市議會國民黨團統計，中捷藍線總工程費一四七九億多元，談好中央負擔四十五．六六％、地方自籌五十四．三四％，政院去年一月核定綜合規劃，近日卻傳出明年度補助經費四十二億多元卻僅核定一．六九億元，大砍九十六％補助款。截至去年底，中央僅補助十一億元，比應編列的廿四億還少十三億。

黨團書記長李中說，藍線不僅是台中市民期盼多年的重大建設，更是改善交通瓶頸、提升都市競爭力的關鍵，中央補助大幅刪減，恐導致原有施工期程受阻，工程款調度困難，也給民眾「中央卡盧」、「卡台中」之感，要曾任台中議員的交通部長陳世凱積極為台中發聲。

國民黨團十八名議員昨北上到交通部門口，找來五名立委員羅智強、林沛祥、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔等，眾人抗議中央故意卡中捷預算；立委楊瓊瓔更稱不惜要將總預算退回，「還我們公道！」

交部：公共建設經費短少千億

接受陳情書的交通部次長伍勝園則指出，因財劃法修法後，地方統籌分配款大增，交通部提報給行政院的明年度公共建設預算原為二二〇〇億元，但政院僅核列一一〇一億元，短少一〇九九億元，補助地方的能量勢必受限。中捷藍線目前還在細部設計作業，尚未發包土建，都市計畫未完成、用地未取得，考量合理執行進度，明年中央補助款核列一．六九億元不會影響計畫執行進度。

