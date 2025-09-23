為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍討中捷補助 揚言退總預算

    國民黨立委與台中市議會國民黨團議員，昨前往交通部要求中央補足42億元中捷藍線經費。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委與台中市議會國民黨團議員，昨前往交通部要求中央補足42億元中捷藍線經費。（記者塗建榮攝）

    2025/09/23 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕財劃法修法後，交通部明年度公共建設預算也大減五成，連帶衝擊各地方建設補助，但地方政府獲配財源大增四一六五億元，近日台中市向中央提報明年度台中捷運藍線補助經費需四十二億元，行政院卻僅核定一．六九億元。台中市議會國民黨團十八名議員，加上五名藍營立委共廿三人赴交通部門口抗議，高呼「中央履行承諾、違法終結藍線」，否則不惜發動立院退回中央總預算。

    台中市議會國民黨團統計，中捷藍線總工程費一四七九億多元，談好中央負擔四十五．六六％、地方自籌五十四．三四％，政院去年一月核定綜合規劃，近日卻傳出明年度補助經費四十二億多元卻僅核定一．六九億元，大砍九十六％補助款。截至去年底，中央僅補助十一億元，比應編列的廿四億還少十三億。

    黨團書記長李中說，藍線不僅是台中市民期盼多年的重大建設，更是改善交通瓶頸、提升都市競爭力的關鍵，中央補助大幅刪減，恐導致原有施工期程受阻，工程款調度困難，也給民眾「中央卡盧」、「卡台中」之感，要曾任台中議員的交通部長陳世凱積極為台中發聲。

    國民黨團十八名議員昨北上到交通部門口，找來五名立委員羅智強、林沛祥、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔等，眾人抗議中央故意卡中捷預算；立委楊瓊瓔更稱不惜要將總預算退回，「還我們公道！」

    交部：公共建設經費短少千億

    接受陳情書的交通部次長伍勝園則指出，因財劃法修法後，地方統籌分配款大增，交通部提報給行政院的明年度公共建設預算原為二二〇〇億元，但政院僅核列一一〇一億元，短少一〇九九億元，補助地方的能量勢必受限。中捷藍線目前還在細部設計作業，尚未發包土建，都市計畫未完成、用地未取得，考量合理執行進度，明年中央補助款核列一．六九億元不會影響計畫執行進度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播