謠言終結站》台製刺針飛彈打落俄戰機？ 台灣未製造
網傳內容：
有影片指出，台製刺針飛彈援助烏克蘭，烏克蘭並用來擊落俄Su-34戰機。
查證結果：
MyGoPen事實查核網站查證，網傳影片出自內容農場頻道，該頻道發布的影片皆有聳動標題、AI 旁白配音、畫面來源不明等特點。網傳影片標題雖有「台灣」，但實際影片是在講解與俄羅斯 Su-34 戰機有關的內容，與台灣沒有半點關聯；台灣目前並沒有國產的刺針飛彈，刺針飛彈的主要來源為美國軍購，傳言與事實不符。
