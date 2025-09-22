為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨空戰升級 徐國勇領軍快速回擊

    民進黨空戰不再侷限單點操作，而是「點、線、面」全面擴散，黨秘書長徐國勇更是積極回應輿論。（資料照）

    民進黨空戰不再侷限單點操作，而是「點、線、面」全面擴散，黨秘書長徐國勇更是積極回應輿論。（資料照）

    2025/09/22 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕賴政府近來推動經濟、民生、弱勢、青年「四個優先」展開新局，民進黨也轉守為攻，力拚主導議題、推出有感政策。在空戰規劃上，民進黨不再侷限單點操作，而是透過不同通路「點、線、面」全面擴散到不同受眾，黨秘書長徐國勇也領軍積極回擊時事議題，掌握輿論節奏。

    「點線面」擴散不同受眾

    黨內人士坦言，過去一年因政治對立，許多正面政策未能被聚焦或關注，後續將聚焦具體施政成果主題式呈現。如九月開學季，鎖定宣傳照顧年輕人的「青年優先三重奏」政策（婚育宅、育嬰照顧、新青安貸款），也要持續凸顯剛上路的長照三．○，以及近期台灣股市突破二萬五千點、出口創新高，加上減稅與鼓勵企業加薪等正面成績，將系統化地對外呈現，凸顯「民進黨會做事」，安定支持者信心。

    在宣傳策略上，民進黨不僅強化政策公布當天的單「點」曝光，強化直播、影音等宣傳，後續也將透過不同通路及形式轉化為「線」與「面」的擴散策略，如政策專案型節目、短影音、圖卡素材，針對不同受眾調整不同的語言與形式，「點、線、面」更全面地鋪陳推廣，形成多層次的傳播網絡。

    民進黨在議題攻防上也升級為主動進攻，政策亮點與議題回擊並行，重新抓住社會關注，尤其徐國勇不定期參與「午青LIVE」直播，並錄製影片即時回應時事，成為黨中央空戰的重要角色；中央黨部更配合徐提出的「二二二法則」，在議題回應力求簡明快速，要在爭議或突發事件發生時，快速掌握輿論節奏。

