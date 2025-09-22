為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    昔批柯今聲援 郝：司法不公正 大家的共識

    國民黨主席候選人郝龍斌（中）昨與台中市長盧秀燕（右）吃米糕並開直播。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/22 05:30

    〔記者林欣漢、黃旭磊、陳建志／綜合報導〕國民黨主席將於十月十八日改選，候選人郝龍斌、鄭麗文等人不約而同強調要藍白合作，但郝過去曾批評前民眾黨主席柯文哲圖利京華城案廠商；鄭麗文也說過，柯動用選舉補助款購買商辦「比垃圾還不如」，外界質疑兩人昨是今非。郝龍斌昨表示，他是認為偵結起訴後還繼續羈押不公平、不合理；鄭麗文說，藍白合非常重要，現在民進黨很多側翼、網軍的攻擊及抹黑，大家不要中計。

    北檢偵辦京華城案，去年底起訴柯文哲等人，郝龍斌當時透過臉書表示，京華城容積獎勵屬不法利益應全部取消；郝今年一月接受專訪時也說，柯文哲絕對有圖利廠商；但柯九月初交保後，郝連發兩篇臉書，批評司法不能羈押取供、柯文哲交保條件嚴苛；當時民進黨台北市議員簡舒培批評，郝昨是今非。

    對此，郝龍斌昨受訪表示，他是認為偵結起訴後還繼續羈押不合理，國民黨至今仍有六名黨工被羈押、一百多人被起訴，司法不公正是大家的共識，會窮盡所有力量與資源替黨工平反。

    與盧吃米糕開直播

    郝龍斌昨天傍晚也趕到台中市，由台中市長盧秀燕招待吃米糕並開直播，郝指過去跟柯文哲過節是小恩小怨，早就翻頁了，「制衡民進黨最具體方式是二○二八年重返執政。」盧秀燕希望黨內選舉能當喜事辦。

    另外，鄭麗文去年也曾在政論節目上批，柯文哲動用選舉補助款購買商辦「比垃圾還不如」、「一個出來選總統的人，怎麼會做出這麼卑劣的事」。不過，今年九月鄭表態參選國民黨主席後，不斷強調藍白合非常重要，稱「柯文哲面臨冤獄」，並承諾會尊重柯文哲對藍白合的意見。

    鄭麗文：綠側翼抹黑

    對於被質疑昨是今非，鄭麗文表示，現在民進黨很多側翼、網軍的攻擊及抹黑，藍白合對兩黨是重中之重。

    國民黨立委羅智強昨晚前往台中東區的福聯新城舉辦黨員座談會，盧秀燕並未陪同。羅表示，自己最能團結國民黨，還讓民進黨從來不跟人道歉的立委邱議瑩跟他道歉，強調自己不論參選還是輔選都打勝仗，是最能帶領國民黨打贏二○二八大選的人。

