    政治

    苗栗財力大增 賴盼錢花在刀口上

    總統賴清德（前排中）昨天前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，縣長鍾東錦（前排左二）向賴清德請命盼中央協助財政，賴表示希望縣府將錢花在刀口上。（記者蔡政珉攝）

    2025/09/22 05:30

    新版財劃法 一年多逾百億

    〔記者蔡政珉、黃美珠／苗栗報導〕總統賴清德昨天到竹苗拜廟並與黨公職座談，由於苗栗縣明年度財政分級自原本「第五級」調整為「第一級」，財力分級與台北市相同，苗栗縣長鍾東錦盼「不要一下子讓我們進步太快」，申請計畫型補助，「可以讓我們負擔少一點」；賴則希望鍾東錦與縣府團隊將錢花在刀口上，推動苗縣建設、照顧鄉親。

    賴清德昨前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，鍾東錦全程陪同。苗栗縣近日接獲中央通知，明年度財政分級自原本「第五級」調整為「第一級」，財力分級與台北市相同，成為「天龍國」。

    鍾東錦致詞時指出，苗栗縣財政漸漸改善，但財政從五級跳升成一級財政對苗栗縣府造成龐大壓力，「不要一下子讓我們進步太快」，到時候苗栗縣府申請計畫型補助，「可以讓我們負擔少一點」，這樣苗栗的建設才能跟隨中央腳步起飛。賴清德則說，前總統蔡英文任內苗縣府財政獲改善，近年包括中央支持、縣府努力苗縣財政持續改善，他也希望鍾東錦與縣府團隊將錢花在刀口上，推動苗縣建設、照顧鄉親。

    賴清德昨也與苗栗縣黨公職閉門座談，民進黨中央黨部發言人吳崢在座談會後轉述，財劃法修改後苗栗縣一口氣一年多拿一百多億元，但是議員擔心苗栗縣一些自主財源狀況其實未跟上，長久還是會出現問題。

    賴清德昨參拜新竹縣竹北市「新竹北巡新天宮」，替他所送的「覃恩廣溥」匾額揭匾。賴表示，前總統蔡英文任內每年經濟成長率都是亞洲四小龍第一名，台灣上半年經濟成長率平均六．七％，一定是亞洲四小龍的第一名，贏過日本、美國、歐盟、中國，股市將衝破兩萬六千點，失業率還是近廿年最低。

    賴清德重申推動減稅

    月薪五萬以下免繳稅

    賴表示，他正推動減稅，月薪五萬以下的國民；養兩個五歲以下小孩、年收入在一六四萬一千元以下的夫妻；同時養父母、小孩年收入卻在二一二萬以下的夫妻，未來都不用繳稅，這樣全國大約有四、五○％的國民不用繳稅，政府稅收將從一％的高收入者取得。

