政大成立全球首個「安倍晉三研究中心」》賴盼成為台日未來合作重要平台

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠21日出席國立政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，致詞時感傷落淚。（記者方賓照攝）

2025/09/22 05:30

〔記者楊綿傑、黃靖媗／台北報導〕昨是已故日本前首相安倍晉三冥誕，政治大學宣布成立全球首個「安倍晉三研究中心」，同時舉辦「新時代台日關係」圓桌論壇。賴清德總統在論壇致詞表示，台灣面對中國武力擴張，今日能享受寧靜和平，要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚，盼政大將此中心視為「安倍政經塾」，成為台日未來合作重要平台。

安倍晉三的多項政策不只改變日本國家發展方向，也影響東亞局勢，包括外交政策「自由與開放的印度太平洋」、經濟相關政策「安倍經濟學」等，對於台灣安全更曾表述「台灣有事就是日本有事」。

片山和之：

投注資源 實施更多交流計畫

政大校長李蔡彥提到，該中心的成立能完備日本外交戰略的研究版圖，也成為台日學術合作的重要樞紐與交流互訪平台。日台交流協會代表片山和之指出，將投注資源與中心建立更緊密關係，實施更多交流計畫，增進日台雙方了解，並培養新世代的知日派。

對於未來台日關係，立委陳冠廷點出，台灣與日韓菲等同盟關係須加強，在安全領域進一步合作。日本眾議員佐佐木紀則表示，未來希望強化日台地方與地方的關係，並促進年輕人造訪台灣。

賴清德在論壇致詞表示，安倍晉三是日本傑出、有遠見的政治家，在位三一八八天，是日本憲政史上在位最久的首相，解決日本最多的問題、推出許多福國利民政策，並帶領日本走出困局；安倍當年看到中國國防預算逐年增加，勢必會威脅印太和平穩定，便在美國總統川普第一任期尚未就任時，即赴美向川普簡報，因此有了自由開放的印太戰略，也促成四方安全對話（QUAD）。

賴清德並細數安倍晉三對花蓮地震的關心、新冠疫情期間協助時任菅義偉政府捐贈四百多萬劑疫苗等友台事蹟，並指出，安倍在台灣鳳梨滯銷時，會貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨，當台灣面臨中國威脅時，安倍更特別講出「台灣有事，就是日本有事，也是日美同盟有事」。

賴也說，台灣今日能享受寧靜和平，要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚，盼政大將此中心視為「安倍政經塾」培育人才，也成為台日未來合作重要平台，並將研究成果貢獻台日兩國、造福世界，才不枉費安倍晉三研究中心的成立。

