荷蘭眾議院147:3壓倒性通過 「在聯合國支持台灣國際參與」動議

外交部昨指出，值此聯合國大會召開之際，荷蘭國會議員再度展現強勁挺台立場，外交部誠摯歡迎且感謝。（資料照）

2025/09/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕聯合國大會已於九日開議，本週將進行總辯論，荷蘭眾議院十八日以一四七比三的壓倒性票數，通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案。外交部昨指出，值此聯合國大會召開之際，荷蘭國會議員再度展現強勁挺台立場，外交部誠摯歡迎且感謝。

聯合國大會 本週總辯論

這起動議案由民六六黨（D66）外交事務發言人暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特等多位跨黨派議員提出。動議案指出，一九七一年聯合國第二七五八號決議案僅討論聯合國的中國代表權問題，並未主張中華人民共和國擁有台灣主權，也未對台灣參與聯合國或其他國際組織作出任何決定，台灣參與世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候大會及國際刑警組織對荷蘭也具利益。

動議案籲挺台國際參與

動議案並呼籲，荷蘭政府在聯合國大會及聯合國相關組織年會期間，積極與其他國家合作，倡議台灣有意義參與相關組織。

外交部指出，這是荷蘭國會繼今年四月「四箭齊發」通過「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，及「支持台灣有意義參與世界衛生組織」等四項動議案後，再度以具體作為力挺台灣的國際參與。

外交部強調，外交部將在台荷關係友好基礎上，持續推進兩國在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域合作。

