關注川習通話 駐美代表：美國對台政策不變

2025/09/22 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平十九日通話近兩小時，談話內容受到各界矚目。我國駐美代表俞大㵢接受外媒專訪表示，台灣高度關注美中談判，確保台灣議題不會被拿來作為交易籌碼，並強調美國對台政策基本立場未改變，美台雙邊互動緊密。

據中央社報導，俞大㵢近期接受「外交政策」專訪表示，美中對話是好事，台灣高度關注這些談判，以確保台灣議題不會被拿來作為交易或交換籌碼。他說，「美台雙邊互動非常緊密⋯我們的溝通持續進行」，並強調美國對台政策的基本立場沒有改變。

談及台海安全，俞大㵢示警，若中國入侵台灣，將對全球造成影響，全球逾半數貿易經由台灣海峽，更不用說台灣在半導體產業的關鍵地位；一旦爆發衝突，不僅台灣港口將遭封鎖，中國、日本及南韓的港口也將受波及，全球貿易恐全面停滯。

俞大㵢指出，台灣在全球科技與供應鏈扮演關鍵角色，隨著半導體產業快速成長，更必須確保關鍵供應鏈主要分布於民主國家，他認為，一旦台海發生衝突，美國人會更感到關切，因為若台積電被中國接管，恐將衝擊美國。

在強化自我防衛方面，俞大㵢指出，台灣政府已承諾二○二六年國防預算將提升至超過GDP的三％；若依北約標準，整合基礎建設與防衛相關支出計算，台灣明年整體防衛投入將超過GDP的五％。

不過，俞大㵢也指出美國對台軍售交付延宕的問題，台灣在二○一九年川普第一任期內採購的一○八輛M1A2T戰車，直到去年才陸續分兩批部分交付，「我們在必要的國防上花再多錢都沒問題，但如果拿不到裝備，就會是問題」，他也說，「這不是在責怪任何人，只是進度慢了」。至於日前被取消的美台國防官員會議，俞大㵢說明「後來在其他地方舉行了」。

