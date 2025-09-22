哈薩克取消台藝術家展覽》策展人：疑海報有「台灣」字樣 引中國不滿

台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，開幕前被館方單方面毀約撤展。（姚瑞中提供）

2025/09/22 05:30

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，疑因海報有「台灣」字樣，引發中國不滿，台灣藝術家想依合約布展卻被館方斷電，導致展覽未開幕就被取消。策展人王俊琪在當地翻譯轉述下得知，中國大使館是向哈薩克外交部發出抗議照會，博物館則是配合外交部決議撤展。

由王俊琪策畫的台灣當代藝術家聯展「可變的不和諧：社區敘事、記憶以及過去和未來的景觀」，原定九月十二日在哈薩克中央國家博物館開幕，卻因為中國施壓，致館方以「館場維修」為由，突然取消展覽、終止合約。

請繼續往下閱讀...

參展藝術家之一陳永賢表示，由於哈薩克多講哈薩克語或俄語，台灣團隊在當地是由三位翻譯人員協助布展，但在布展工作接近完成時，館方突然以海報設計遭質疑等牽強理由，執意取消展出，最後直接由副館長出面表示館長下令取消展覽。王俊琪表示，雙方有簽約，若單方面毀約，可尋求法律訴訟，團隊想繼續完成布展，卻遭館方關閉所有電源與光源，無法進場工作。

館方關閉電源 我方無法作業

據了解，當地翻譯人員於過程中多次協助我方與館方交涉，但都無功而返。王俊琪在當地翻譯轉述下得知，中國大使館是向哈薩克外交部發出抗議照會，博物館則是配合外交部決議撤展。館方以「館場維修」撤展，但十五日展區竟還開派對，台方認為館方片面毀約的過程粗暴且理由牽強。

文化部昨表示，所有參展藝術家除策展人王俊琪之外，都已平安返台。王俊琪則透過連線向記者表示，自己在當地處理後續，一切均安，在我國外交部駐俄羅斯代表處的建議下，已完成與館方解約。館方表示，可安排明年五月的展覽邀約，「但我們考慮經費及對對方失去信任而婉拒。」

王俊琪表示，這場展覽試圖在「不和諧」中尋找生成的可能。這與哈薩克的地緣歷史、民族記憶與後蘇聯社會轉型，原本有著極佳的對話基礎。此次展覽被取消是一道隱形的「牆」，也是一種外交現實的投射，哈薩克作為中國的重要合作夥伴，選擇以「維修」來回應，實則是一種政治風險的規避。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法