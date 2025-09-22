為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    哈薩克取消台藝術家展覽》學者：中國戰狼外交壓迫台灣

    中國近年在藝術、政治、體育打壓台灣

    中國近年在藝術、政治、體育打壓台灣

    2025/09/22 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國持續在體育、文化、藝術等領域打壓台灣，哈薩克在中共施壓下，臨時取消台藝術家展覽。學者昨質疑，中國「戰狼外交」要求各國恪遵一中原則，目的是封殺台灣國際空間；立委痛批，中共手法已進化，若無法逼迫撤展，還會派人拿五星旗混淆視聽。

    派人場外拿五星旗混淆視聽

    日本駐丹麥大使館今年二月舉辦天皇慶生會，中國駐丹麥大使王雪峰用「極為無禮」方式，公開要求日方驅逐台灣代表，震驚丹麥外交界。

    今年七月，台灣跆拳道男團在德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌，中國體育協會人員故意鬧場，意圖搶奪寫有中華民國字樣的政府賀電。

    台灣國立故宮博物院精選一三一組件珍貴典藏，本月於捷克國家博物館特展，展覽開幕當天，出現大批高舉中共五星紅旗人士在場外抗議。

    對此，民進黨立委林楚茵受訪表示，中國從未停止打壓台灣，連文化藝術活動都不見容，過去聯合國大會召開期間，政府有經費可以租時代廣場看板，但今年完全沒辦法，必須靠台商協助才能把經費撐出來，希望藍白在預算會期不要成為幫中國讓台灣噤聲的在地協力者。

    成功大學政治系教授洪敬富批評，文化、體育、藝術是跨國界的，中國將此政治化，單方面認為是「文化台獨」，以「戰狼外交」壓迫台灣。在德國世大運搶賀電或逼迫對台撤展，凸顯中國在文明國家撒野，暴力粗鄙方式沒辦法贏得各國尊重，中國應表現泱泱大國風範，「戰狼外交」是把路越走越窄。

