會晤奧地利國會議員》林佳龍：台奧加強科技互補 開創ＡＩ發展

外交部長林佳龍在出席奧地利「當東方遇見西方音樂會」前，會晤多位奧地利國會議員。（取自林佳龍臉書）

2025/09/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍自十一日至廿日出訪捷克、義大利等五個歐洲國家，最後一站至奧地利維也納會晤多名奧地利國會議員。他在社群媒體表示，台奧同樣面臨中國及俄羅斯威權擴張挑戰，皆關切國安議題，若台奧雙方能加強科技方面的互補合作，將為未來AI科技發展開創更多可能。

強調台奧都面臨中俄威權挑戰

林佳龍在出席奧地利「當東方遇見西方音樂會」前，會晤多名奧地利國會議員，包含奧台友好協會主席艾蒙、聯邦議會副議長魯伯特、國民議會議員蕭邁爾及菲德勒、辛策麗等人；另，林佳龍此行也參訪奧地利國會大廈。

請繼續往下閱讀...

林佳龍向奧地利議員指出，台灣與奧地利同樣面臨中國與俄羅斯威權擴張的挑戰，因此雙方都關切國家安全議題，台灣持續透過提升國防預算，加強與第一島鏈國家的安全對話與合作，共同嚇阻中國軍事挑釁，台灣同時也面對中國的灰色地帶侵擾、網路攻擊及假訊息威脅，願透過全球合作訓練架構（GCTF）等平台，與民主夥伴交流經驗。

在科技合作方面，林佳龍強調，奧地利在人工智慧深度學習與演算法領域具備雄厚研究能量，而台灣則在AI晶片製造、伺服器與資料中心供應鏈方面擁有優勢，如果雙方能加強互補合作，將為未來AI科技發展開創更多可能，期待與奧地利攜手擘劃更具體的合作藍圖。

外交部昨總結林佳龍此次出訪成果指出，林佳龍此行會晤的各國政要包含捷克參議院議長韋德齊、捷克眾議院議長艾達莫娃、捷克國會友台小組主席班達、義大利參議院副議長錢益友、義大利國會友台協會主席馬蘭、奧地利聯邦議會副議長魯伯特、奧台協會主席艾蒙等；林佳龍除參與「歐洲台灣文化年二○二五」系列活動之外，也視察我國駐教廷大使館，並代表我國政府捐贈斯卡拉布里尼修會十萬歐元，響應教宗良十四世強調的人道關懷精神。

外交部強調，外交部將持續以總合外交與歐洲理念相近夥伴共同強化民主韌性，建構堅實互惠的價值同盟，透過文化活動，深化台歐價值連結，在共享價值基礎上加強雙邊經貿及科技合作，建構緊密的民主價值夥伴關係，共同促進彼此的安全及繁榮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法