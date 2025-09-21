國家正常化 學者：應斷開「一中」鎖鏈

辜寬敏基金會昨舉行「二○二五國家正常化研討會」，會中聚焦節日、外交、空間正常化三大議題。圖為辜寬敏基金會董事長王美琇。（記者塗建榮攝）

2025/09/21 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕辜寬敏基金會昨舉行「二○二五國家正常化研討會」，會中聚焦節日、外交、空間正常化三大議題。在外交部分，東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，台灣國家定位關鍵在於斷開「一中」鎖鏈，強調台灣不屬於中國，使用「台灣」名稱與自我定位。

「台灣」為名 勿掉入中國法律戰陷阱

陳方隅認為，台灣國家定位的正名，第一步的關鍵在於斷開「一中」鎖鏈。他說，外交部長林佳龍今年七月首次公開否定「開羅宣言」及「波茲坦公告」，並指具有國際法效力的「舊金山合約」才是能夠決定台灣主權歸屬的國際法文件，然而，外交部網站上仍放著國民黨政府的說法。

請繼續往下閱讀...

陳方隅表示，台灣在法律層面與各種公眾外交行當中，持續「去中國化」、「去中華化」都是必要的戰略利益，使用「台灣」名稱與自我定位，才能避免落入中國的「法律戰」陷阱。

談到空間正常化，逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華主張，台灣十六處主要火車站外的街道應優先推動改名，多數道路名稱顯示台灣還活在歷史記憶中，但不是中央強迫改名，而是要由地方發起，用更好的名稱超越，讓與地方較無連結的路名可以慢慢走入歷史。

辜寬敏基金會董事長王美琇認為，台灣最大的不正常，是有一個以中國為命名的政黨「中國國民黨」，社會盤踞種種不正常現象，都是國民黨統治後殘留下來的；她也說，大罷免後，中國共產黨、統派、國民黨、民眾黨四股勢力已經結合，最重要的目的就是奪權，把民進黨、總統賴清德鬥垮，希望每個人都要成為民主戰士。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法