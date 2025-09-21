顧立雄：台美軍事交流 緊密穩健

總統府全社會防衛韌性國際論壇20日在台北登場，國防部長顧立雄（後中）出席與會。顧立雄表示，美台之間軍事交流非常緊密與穩健，都持續按照計畫節點進行。（中央社）

2025/09/21 05:30

〔記者陳政宇、方瑋立／台北報導〕美媒「華盛頓郵報」報導稱，美國總統川普顧及與中國貿易談判和川習會，暫停批准四億美元對台軍援案，白宮已火速澄清並未最終定案。國防部長顧立雄昨強調，台美各項軍事交流均按計畫節點進行，美國一直協助台灣進行國防改革事務，我國也持續與友盟國家交流合作，維持區域和平穩定。

顧立雄昨出席總統府全社會防衛韌性國際論壇時受訪說，美台間的軍事交流非常緊密與穩健，持續按照計畫節點，美方對台灣協助相當多，大家應該要有充分認知，美國一直在協助台灣進行國防改革。

至於相關軍售和軍援，顧立雄說，尚未正式公告前，援例不對外說明；台灣要強化自我防衛能力，國防部根據國軍作戰需求、需要的武器裝備，讓明年度國防預算達GDP的三％，台灣同時也和以美國為首的友盟國家交流合作，並與同樣具有民主價值的夥伴結合，達成區域嚇阻的能力，維持區域的和平穩定。

國安會秘書長吳釗燮在論壇中談到，中國、俄羅斯、伊朗與北韓的結盟（CRINK）日益緊密，對區域及全球和平穩定構成嚴重風險；安全取決於自我防衛的決心，以及在危機發生前做好準備，台灣將持續堅定立場，與所有共享和平穩定願景的夥伴攜手合作。

俞大㵢投書美媒：台挺川普再工業化

此外，我駐美代表俞大㵢以「台灣是美國不可或缺的夥伴」為題，投書美國右派新聞網站「布萊巴特」。俞強調，台灣支持川普「再工業化」政策，企業已擴大對美投資，總統賴清德也宣示提升國防預算至三．三二％GDP，以二〇三○達五％為目標；近期將提出特別預算採購近四十億美元的美製防禦系統，建立嚇阻力，展現「以實力維護和平」的決心。

