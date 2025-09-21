聯大總辯論本週登場 美參眾議員、友邦挺台國際參與

六友邦駐聯合國常任代表十九日前往聯合國總部遞函，支持台灣有意義參與聯合國。圖左起為馬紹爾代表席爾克、聖克里斯多福及尼維斯代表威廉斯、貝里斯代表柯伊費爾森、瓜地馬拉代表古提瑞茲、帛琉代表塞德、吐瓦魯代表法勒福。（中央社）

2025/09/21 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕第八十屆聯合國大會總辯論本週登場，台灣能否有意義參與再度引發關注。美國跨黨派參、眾兩院議員與多個台灣友邦駐聯合國代表昨齊力發聲，痛批中國長期錯誤詮釋聯大第二七五八號決議，藉此阻擋台灣參與，強調台灣是全球民主與發展的重要夥伴，呼籲聯合國應正視事實，勿再配合中國的政治打壓。

批中扭曲二七五八號決議排台

外交部本月初說，政府今年推案將以「正確認知二七五八號決議」為主軸，向國際社會清楚揭示該決議與台灣無關，並透過友邦發聲，展現我國人民爭取參與聯合國的堅定立場。

美國參議院外交委員會共和黨主席里契與民主黨首席參議員夏亨十九日發表聯合聲明指出，二七五八號決議當年僅處理「中國」在聯合國席位的代表權，從未觸及台灣的政治地位，更沒有否定台灣參與國際組織的權利。兩人抨擊中國長期將決議強行掛鉤「一中原則」，甚至扭曲文件以支持其非法主張。

議員強調，美國將一如既往支持台灣有意義參與國際組織，並抵制中國試圖在外交上孤立台灣。今年稍早，美國國會兩院已共同提出決議，明確區分美國的一中政策與北京的一中原則，並期待參院第八十六號決議能獲通過，向台灣發出堅定支持訊號。

友邦方面，包括帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、聖露西亞及聖文森及格瑞那丁等九國常任代表，十九日也聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯，重申三項訴求：一、譴責中國惡意扭曲決議，危及台海現狀與區域和平，聯合國應維持中立；二、決議並未排除台灣參與，聯合國應尋求適當方式納入台灣；三、聯合國應停止錯誤引用決議，不得剝奪台灣人民及媒體進入聯合國大會與相關活動的權利。

帛琉常任代表塞德表示，台灣在疫情防治與可持續發展上已做出貢獻，應獲得合理參與空間。吐瓦魯代表塔普加則直言，把決議解讀為禁止台灣參與「嚴重錯誤」，更違反聯合國憲章精神。

馬紹爾代表席克也說，台灣作為成長中的經濟體，在健康、教育與高科技領域能對全球提供更多助益，理應被納入包括國際海事組織在內的各種國際機構。

