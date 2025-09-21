我駐奧代表 登維也納金廳演奏

我駐奧地利代表、長號演奏家劉玄詠（左二）十九日攜手多位奧國音樂家，同登著名的維也納金廳演出。（取自林佳龍臉書）

2025/09/21 05:30

〔特派記者凌美雪／維也納報導〕響應「二○二五歐洲台灣文化年」，我國駐奧地利代表處規劃邀請多個台灣團隊陸續赴歐巡演，本身是長號演奏家的駐奧代表劉玄詠，更於十九日晚間攜手多位奧地利音樂家，同登著名的維也納金廳（維也納音樂協會大樓的布拉姆斯廳），同場還有新竹縣客家八音表演。正在歐洲訪問的外交部長林佳龍也出席，他並表示，台灣正以文化與世界做朋友。

林佳龍：台灣以文化與世界交友

音樂會以「當東方遇見西方」為題，上半場由劉玄詠、劉庭宇父子攜手三位長號演奏家組成的五重奏共同演出，分別是維也納交響樂團獨奏長號演奏家瓦爾特．福格邁爾（Walter Voglmayr）、維也納交響樂團首席長號演奏家奧特馬．蓋斯溫克勒（Otmar Gaiswinkler）及維也納人民劇院交響樂團低音長號手克里斯堤安．波廷格（Christian Poitinger）。

請繼續往下閱讀...

身為超過三十年交情的同學與知交，瓦爾特與奧特馬說，很佩服劉玄詠從演奏家一路成為外交官，更高興看到台灣在特殊國際環境下展現出韌性，可以用音樂交流的方式，與奧地利政府建立強大的友誼，因此，很榮幸能一起合作演出。

劉玄詠是台灣第一位取得國立維也納音樂院長號演奏家文憑者，與眾多知名長號音樂家都曾師事奧國長號大師侯斯特．庫伯爾伯克（Horst Küblböck），音樂會即以慶祝恩師八十六歲生日，題獻給侯斯特；侯斯特之子、現任維也納愛樂長號首席狄特曼．庫伯爾伯克，是與劉玄詠有數十年深交的同學兼好友，特別與母親一起出席聆賞。

音樂會下半場是由新竹縣長楊文科率領的新竹縣三大傑出演藝團隊共同演出，包括田屋北管八音團、新竹北埔八音團，以及銅好重奏團BRASSMEN，以「島嶼之聲．八音銅響」為題，分別呈獻傳統及當代曲目，還有特別改編自北管戲《新三進宮》的音樂會版本，東方八音與西方銅管的相遇，透過旅奧作曲家施捷現場導聆，吸引奧地利觀眾熱烈迴響。

音樂會還有很多與台灣友好的貴賓出席，包括奧地利科技合作組織執行長Tino Terraneo、日本多邊公使Nobuyuki Kikuchi、台奧友好協會主席Werner Amon、捷克駐奧地利大使Jin Sitler等，多位奧地利國會議員也出席。

值得關注的是，奧地利當地重要報紙《Die Presse》在林佳龍訪歐期間，以多篇報導提及台灣與中國之間的關係，認為台灣目前在歐洲發揮強大的文化力量。

我駐奧地利代表、長號演奏家劉玄詠十九日攜手多位奧國音樂家，同登著名的維也納金廳演出。（取自林佳龍臉書）

我駐奧地利代表、長號演奏家劉玄詠（左二）十九日攜手多位奧國音樂家，同登著名的維也納金廳演出。（特派記者凌美雪攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法