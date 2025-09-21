本報獨家專訪》壯大「歐洲台灣文化年」 林佳龍展雄心

外交部長林佳龍在維也納接受本報獨家專訪。（特派記者凌美雪攝）

2025/09/21 05:30

林：台灣與中國最大差別就是文化觀 共產國家是政治控制文化

特派記者凌美雪／特稿

今年二月的一場雙部會首長會議，外交部與文化部達成共識，要以文化為外交搭橋，打開國家通往世界更寬廣的路徑。「二○二五歐洲台灣文化年」在短短幾個月之內陸續降落歐洲，原本就看好會有不錯效果，但結果超乎預期。兩位部長九月訪歐期間就宣布，二○二六年一定續辦。

結合歐洲各國館處 舉辦世界級活動

外交部長林佳龍在結束歐洲訪問、離開最後一站奧地利前，接受本報獨家專訪指出。二○二六年不僅續辦還會更細辦。已先編預算，還計畫透過更多跨部會整合，結合外交部在歐洲三十個館處的在地觸角，以世界級水準的活動，力求質量均升，發揮更大的效果，頗有把「歐洲台灣文化年」打造成品牌的壯志。

不過，回顧這次歐洲之行，從捷克、義大利到奧地利等國的訪問，林佳龍雖走得低調，來自中國的隔空謾罵與政治施壓，依然如影隨形。甚至行程最初抵達維也納機場轉機時，與訪問奧地利的中國外長王毅僅相隔兩天擦身而過，引發奧國當地主流媒體新聞報《Die Presse》關注，認為台灣目前在歐洲揮舞著強大的文化武器，包括故宮文物在捷克展出，以及一場由台灣客家人演奏的傳統音樂會將在維也納金廳舉行，但這兩項文化舉措可能會激怒中國。

確實也激怒中國！但林佳龍對此頗為淡定，他認為，歐洲人都很了解，台灣的自由民主包容了多元文化，相對來說，這就是中國欠缺的，「並不是中國沒有文化，但在共產國家，以政治控制文化。」林佳龍認為，台灣與中國最大的差別就是文化觀。

對於中國指控故宮捷克展是台灣人數典忘祖、以文物謀獨，林佳龍則認為，台灣人的文化觀是現代人生活的體現，就像歐盟有廿七個國家，每一個國家都是平等，都有自己的歷史與文化認同，他們也覺得應該互相尊重。

林佳龍進一步指出，中國大陸型的封閉思想，被一種落葉歸根的大樹文化概念綁住，台灣則是大海型的開放思想，即便經歷不同的政權統治，但兼容並蓄的文化，不僅能落地深根，還能飄洋過海，隨著種子飄向世界。

台灣站在對抗威權第一線 獲得尊敬

林佳龍說，此次訪歐除感受到越來越多國家對台灣的肯定，還可見到「期許」的眼神，也許與新冠疫情爆發後，台灣以民主法治成功防疫還過著正常的生活有關，當然也與台灣的半導體與晶片有關係，大家都知道，沒了台灣，世界很難正常運作，也知道中國是烏俄惡戰爭背後的黑手，如果中國強大起來會造成世界的動盪，台灣在第一線，當然獲得很多尊敬。

響應「二○二五歐洲台灣文化年」，我國駐奧地利代表、長號演奏家劉玄詠十九日晚間攜手多位奧地利音樂家，同登著名的維也納金廳。正在歐洲訪問的外交部長林佳龍也出席，他並表示，台灣正以文化與世界做朋友。（取自林佳龍臉書）

