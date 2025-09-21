普發萬元增設「不領取」選項 綠委：若增加作業成本 須再考量

普發萬元現金最快十月下旬、最遲十一月開始發放。行政院長卓榮泰指示財政部研議增設「不領取」的選項可行性。（資料照）

〔記者李文馨、鍾麗華／台北報導〕立法院十九日開議，行政院已將普發萬元現金的特別預算送立法院審議，如順利三讀，最快十月下旬、最遲十一月開始發放。行政院長卓榮泰前天指示財政部研議增設「不領取」普發現金的選項可行性。對此，民進黨立委林俊憲說，若增設選項會增加行政作業成本、時間，就要再考量。

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發一萬」運動，批評舉債發錢是債留子孫，呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項。釋昭慧前天拜卓揆，卓揆請財政部研議普發現金登記網站建置時，增設「不領取」選項可行性。

不過，林俊憲表示，台灣是民主自由社會，一定有開放多元的聲音，是否領取萬元，決定權在於人民，沒有領取其實就已清楚表達意見。他認為，若會增加行政作業成本與時間，是否需要增加「不領取」選項，「就見仁見智，就要真的再考量」，呼籲行政院應盡快決定並公布原則，正反都會有人支持。

籲更多人響應助弱勢行動

許智傑則說，支持卓揆所說提供不領取萬元的選項，呼籲更多人一起響應捐萬元助弱勢的行動。曾為癌友的民進黨立委邱議瑩則表示，她會將一萬元捐款給癌症希望基金會，希望這萬元捐贈能匯聚更多人的愛心。

卓揆日前在電視專訪被問到是否會去領一萬元時表示，「把它留給國家更有用途的方面」。據了解，卓揆會響應釋昭慧發起「拒領普發一萬」運動。

政院人士表示，釋昭慧建議的「國家續命專款」的選項，財政部研議後認為於法不合，因此卓揆才要財政部增設不領取選項。政府二○二三年普發六千元現金時，有○‧三％的民眾未領取，這次普發萬元，有民間社團出面倡議響應，不領取的人估計會更多。未來民眾就算選擇不領取，只要在發放截止前，都還是可以「變心」改為領取，保留彈性機制。

