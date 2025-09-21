黨魁選舉首場辯論會未受邀》卓伯源痛批中天不公正

中天新聞昨舉辦「國民黨主席大辯論」，未受邀請的候選人卓伯源不得其門而入，憤而拍推看板。（記者方賓照攝）

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會昨日通過審查六名黨主席候選人資格後，隨即舉行候選人號次抽籤，結果「籤王」一號由孫文學校總校長張亞中抽中，前國代蔡志弘抽中二號，三號為立法院黨團書記長羅智強，四號為前副主席郝龍斌，五號前立委鄭麗文，六號前彰化縣長卓伯源。

候選人號次 張亞中抽中籤王

擔任選監召集人的副主席連勝文呼籲所有候選人未來競選過程中，都要互相尊重，候選人本人與助選人都應自我約束行為，不要進行人身攻擊，希望大家不要在選舉中破壞黨的形象與黨的尊嚴，否則他一定會要求黨紀嚴厲處分。

「中天新聞」昨也舉辦首場國民黨主席候選人辯論會，六位候選人僅邀羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌等所謂「四強」候選人，不過，郝龍斌以「實在是當初沒有答應」、行程衝突為由，沒有出席辯論會。

有趣的是，儘管郝龍斌本尊沒有現身，「中天新聞」還是在辯論會現場保留空位子，而且擺放郝龍斌的人形立牌。反而是未收邀請的卓伯源，跑到現場表達抗議，成了「不速之客」。

卓伯源直接進到中天新聞大廳，並直衝聯訪麥克風前，大聲質疑這場辯論會明明是寫國民黨主席候選人首場大辯論，為何作為一名合格候選人，他卻無法參與辯論？主辦單位只邀請四個候選人參加，批評中天媒體不公正，侵害他的權利，意圖使人不當選。卓並當場痛罵中天新聞「不要臉！」「憑什麼封殺特定的候選人？」。卓雖表達參加意願，最後還是未能如願。

