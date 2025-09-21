藍黨魁之爭》 郝拜會韓國瑜 今與盧秀燕合體

前台北市長郝龍斌（左三）登記參選國民黨主席選舉，昨赴新北市板橋區參加黨中央客家委員會務會議，與現任黨主席朱立倫同框。（記者黃子暘攝）

2025/09/21 05:30

參加黨中央客委會務會議爭取客家黨員支持 與朱同框

〔記者施曉光、黃子暘／綜合報導〕國民黨主席候選人郝龍斌昨前往雲林縣拜會立法院長韓國瑜，事後郝龍斌發布新聞稿指出，感謝韓國瑜的祝福。郝龍斌今天將前往台中市，與台中市長盧秀燕合體，進行所謂「與盧秀燕市長台中小吃之旅」，爭取藍營重量級大咖們支持的用意不言而喻。

郝龍斌表示，決定參選國民黨主席後，他馬不停蹄到各地請益，昨天下午專程到雲林拜會韓國瑜，並稱韓國瑜一年多來主持立法院議事中立，卻受到民進黨各種杯葛與無理挑釁，忍辱負重，真是辛苦了。

郝還說，感謝韓國瑜的熱情接待，還請他喝了一杯自己口中「最好喝」的西西里咖啡，兩人促膝長談，從國家大事到地方點滴。韓並特別回憶，當年因為他在台北市長任內的邀請下，才有機會到北農服務，這段難得的緣分，兩人都十分珍惜。

郝龍斌表示，自己昨天上午抽到候選人號次四號，因此韓國瑜特別祝福「心想四成」，他一定會不負所託，穩大局、返執政。

郝：一定要藍白合作 重返執政

郝龍斌昨也前往新北市參加國民黨中央客家委員會務會議爭取客家黨員支持，並與黨主席朱立倫同框。郝龍斌表示，他參選黨主席是希望讓失敗的痛苦不再延續，「這次一定要作成藍白合作」，且要重返執政。

被問到是否安排與民眾黨主席黃國昌會面？郝龍斌說，若當選主席，會積極與「民眾黨主要領導階層」溝通協調，藍白合一定要成。

有媒體問及在藍白勢均力敵的區域，要如何成為藍白合最好協調者？郝龍斌說，藍白合最重要的是先透過溝通建立互信，互信後建立平台，兩邊商量所有細節後，再做最後決定。

郝龍斌表示，過去國民黨已有二次非常不好的經驗，讓支持者失望、讓黨承受非常大痛苦，去年總統大選有六十％在野力量仍然失敗，主因是提名過程出現技術問題，造成溝通不良、互信不足；在面對大罷免時，藍白已奠定非常好的合作基礎，在此之上要更進一步合作，他參選黨主席就是希望失敗的痛苦不再延續，「這次一定要作成藍白合作」，且要重返執政。

郝指出，二○二八年大選勝利是國民黨員共同期盼，二○二八年要下架民進黨，二○二六年地方首長選舉要勝利。

