歐洲行走訪5國 成果豐 中國外長王毅前腳走 林佳龍就到奧地利

外交部長林佳龍（中）訪問奧地利，出席駐奧國台灣代表劉玄詠（右）演出的音樂會，與奧國國會議員、經濟與文化界人士互動，左為台奧友好協會主席Werner Amon。 （特派記者凌美雪攝）

2025/09/21 05:30

〔記者方瑋立、蘇永耀／台北報導〕外交部長林佳龍近日訪問歐洲多國，最後一站抵達奧地利維也納，行程包括出席聆聽台灣駐奧「音樂大使」劉玄詠表演的公開行程，引發中國強烈不滿。據了解，林佳龍此次歐洲行成果豐碩，共走訪五國，包括捷克、義大利、教廷及最後壓軸的奧地利，其中一國基於與對方政府默契，並未公開。

柔性外交達陣 中國跳腳

中國外交部長王毅才剛訪問過奧地利，晉見奧國總統並會晤奧國外長，表達支持歐洲「尋求真正的戰略自主」。不到一星期，林佳龍順利造訪，堪稱突破，說明奧地利政府政策上微妙轉變。這並讓中國為之跳腳。

根據奧地利公共廣播（ORF）指出，這是數十年來台灣高階政府官員首度踏上奧地利土地。林此行安排參加由駐奧地利台灣代表劉玄詠演出的音樂會，劉本身是知名長號演奏家，亦曾於維也納深造。

當地主流報紙「Die Presse」報導，這次訪問事前保密，避免中國過度施壓；不過中方仍在音樂會舉辦前對奧地利當局及音樂協會施加「強大壓力」，要求限制林的公開活動。

在音樂會前的接待場合，林佳龍與奧國國會議員、經濟與文化界人士互動，「Die Presse」披露，出席者包括奧地利執政黨人民黨（ÖVP）、在野黨綠黨與新奧地利自由論壇（NEOS）等國會議員，並有日本、捷克等國駐奧大使到場。

奧國媒體形容，音樂會成為台灣對歐洲的一次「柔性外交攻勢」。

第2站 基於默契未公開

林佳龍近期的歐洲行共訪五國，第一站偕同文化部長李遠、故宮院長蕭宗煌出席故宮特展開幕式。第二站基於與對方政府默契未公開，部分活動疑有中方人員跟監，顯示中共仍持續打壓。第三站訪義大利。林停留羅馬期間，舉行區域工作會報，召集我所有駐歐洲地區使節開會，行程並有前導車開道，獲得相當禮遇。第四站訪我歐洲唯一邦交國教廷，第五站為最後壓軸的奧地利。

