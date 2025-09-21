為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台灣若遭軍事侵略 賴：戰敗或投降都是假訊息

    總統府全社會防衛韌性委員會國際論壇昨登場，總統賴清德致詞強調，面對中國為首的威權體系，台灣將持續提升國防力量，捍衛自由民主。（記者陳逸寬攝）

    總統府全社會防衛韌性委員會國際論壇昨登場，總統賴清德致詞強調，面對中國為首的威權體系，台灣將持續提升國防力量，捍衛自由民主。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/21 05:30

    〔記者陳政宇、方瑋立／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會「韌性台灣、民主永續」國際論壇昨登場，多國駐台代表及專家齊聚。總統賴清德強調，要避免戰爭、維護和平，只能持續強化防衛實力與社會韌性；若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。

    韌性台灣國際論壇 聚焦5大主軸

    論壇昨依全社會防衛韌性的五大主軸展開座談，包括民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全，各領域專家代表分享成果並深入討論，為一次重要的跨國經驗交流。

    賴清德指出，台灣與世界面臨兩大挑戰，一方面是極端氣候帶來的災害，另方面是以中國為首的威權體系正強化聯盟，對民主社會進行滲透與破壞，試圖削弱信心、分化社會，測試國際底線，並逐漸改變區域現狀及國際秩序，「我們沒有時間等待，只能積極行動，加速整備」。

    持續提升國防力量 捍衛自由民主

    他並重申，台灣將持續提升國防力量，明年度國防預算將按照北約標準，達GDP的三．三二％，可望在二○三○年前達GDP的五％目標。

    賴總統表示，國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份指引；更重要的是，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」，身為中華民國三軍統帥，這就是台灣的立場，捍衛自由民主、永續台灣的決心。

