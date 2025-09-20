為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    審計長人事同意權案審查 陳瑞敏：四大面向強化行使審計權

    立法院院會昨進行審計長人事同意權案審查，被提名人陳瑞敏答覆立委詢問。（記者羅沛德攝）

    立法院院會昨進行審計長人事同意權案審查，被提名人陳瑞敏答覆立委詢問。（記者羅沛德攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者林欣漢、劉宛琳、方瑋立／台北報導〕立法院院會昨天進行審計長人事同意權案審查，審計長陳瑞敏表示，若獲立法院同意續任審計長一職，會秉持審計機關「獨立、廉正、專業、創新」核心價值，參考先進國家審計機關與審計專業組織的業務發展方向，以智慧審計、永續審計、韌性審計及共臻善治等四大面向，繼續強化審計職權的行使。

    財劃法衝擊報告 45天內提出

    陳瑞敏任期於今年十月一日屆滿，總統賴清德提名陳瑞敏續任，咨請立法院行使同意權。審計部組織法第三條規定，審計長任期六年，無連任限制。立法院昨上午舉行公聽會、下午召開全院委員會進行審查，朝野黨團推派代表進行詢答。

    陳瑞敏報告指出，近六年度政府各機關依據審計機關審核意見，節省的支出或增加的收入金額達一一九三億餘元。國際發展趨勢，審計機關除傳統監督功能之外，亦應肩負起政府管理顧問角色，透過研提洞察性建議意見，促進政府提升施政效能，或提出前瞻性預警意見，協助機關因應潛在風險，擴大審計機關對於促進政府良善治理的價值與效益。

    陳瑞敏強調，未來審計部要繼續強化總決算審核報告及政府資訊透明度，並暢通政府與公民多元溝通管道，使民眾更易於理解政府施政良窳。

    朝野立委昨皆關注財劃法爭議，陳瑞敏表示，行政院已邀集各地方政府商討，中央地方好好談，站在國家整體的立場，對國家會比較好。審計部希望增加的錢或有剩餘的錢先還債，對於財劃法可能帶來的衝擊，預計四十五天可以提出相關報告。

    北大公行系教授呂育誠指出，審計部可參照美國政府問責署模式，推動「數據、透明、協力、問責」。前監委馬秀如表示，二○二○年至今年七月仍有六四三案機關答覆不當，顯示責任未落實，審計部應揭露不佳與肯定佳例並行，才能真正提升公信力。

