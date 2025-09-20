為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    反制無人機 雷射、攔截系統齊聚國防展

    民間廠商創未來展示「T.Interceptor CS」無人機，可全自主起飛、目標追蹤與精準攔截無人機。（路透）

    民間廠商創未來展示「T.Interceptor CS」無人機，可全自主起飛、目標追蹤與精準攔截無人機。（路透）

    2025/09/20 05:30

    〔記者涂鉅旻、方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨視導航太國防展，特別關注無人機、反無人機系統的發展與未來運用潛力。考量全球無人機在烏俄戰爭爆發後發展迅速、中國無人機推陳出新，中科院、漢翔、艾爾夏、創未來等廠商，皆公開展示反無人機系統，運用雷射、飛彈等「硬殺」或者干擾「軟殺」等手段，對中國潛在威脅提出反制對策。

    中國解放軍二○二二年八月發動圍台軍演，我國金門、馬祖等外島更數度遭中國無人機入侵，凸顯構築無人機反制手段的急迫性。為此，陸軍統籌斥資九．八億餘元採購廿六套「無人機反制系統」，空軍則斥資四十三．五億餘元執行「遙控無人機防禦系統案」，強化我國反制無人機的能量。

    中科院釋出雷射擊墜無人機影片

    中科院也在此次航太國防展中，展示高能雷射的遙控無人機防禦系統能量。中科院影片描述，其可運用雷射擊墜敵無人機，且反應速度快、命中精度高、附帶損傷小等優點，且可裝設於車輛或船艦上。現場亦展示遭雷射擊墜的無人機殘骸，以及被洞穿的鋼板，顯見其威力。

    此外，中科院已與加拿大廠商艾爾夏（AirShare）簽署合約，會將該公司低成本彩帶式火箭彈系統，導入我國現有無人機防禦系統（UDS）成為其中「硬殺」手段之一，今年底將進行整合實彈演練。中科院強調，這套系統具備如同「降落傘」的功能，降低在都市人口稠密區擊落無人機的風險，也可有效降低成本。

    創未來展示「無人機攔截無人機」

    民間廠商部分，創未來展示二款「無人機攔截無人機」的「硬殺」手段，其中一款名為「T.Interceptor CS」的無人機，可實現全自主起飛、目標追蹤與精準攔截，並與既有指管系統整合，構建協同作戰網路，提升整體反制效能。

    中科院導入加拿大廠商艾爾夏彩帶式火箭彈系統，成為「硬殺」無人機手段之一，今年底將進行整合實彈演練。（中科院提供）

    中科院導入加拿大廠商艾爾夏彩帶式火箭彈系統，成為「硬殺」無人機手段之一，今年底將進行整合實彈演練。（中科院提供）

