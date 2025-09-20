傳川普暫停121億對台軍援案 國防部：台美維持緊密安全合作機制

美媒「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為促成與中國貿易談判及川習會，擬暫停一項超過四億美元的對台軍援，白宮已聲明尚未最終定案。（路透）

2025/09/20 05:30

〔記者方瑋立、蘇永耀／台北報導〕美媒「華盛頓郵報」報導，美國總統川普為促成與中國貿易談判及川習會，擬暫停一項超過四億美元的對台軍援，白宮已聲明尚未最終定案。對此，國防部昨表示，台美雙方維持緊密的安全合作機制，各項交流計畫均依節點執行，以建構完整的防衛體系。

府感謝美方強化台灣國防

據指出，川普對於海外軍援案的態度確與過去不同，認為應該以軍售案進行。針對外媒說法，台灣並非例外。

請繼續往下閱讀...

國防部指出，美國對我所提供的軍售與軍援項目，有助於提升防衛戰力，也展現其維護台海安全之堅實承諾。國防部對於未經雙方政府正式公告的售（援）台規劃，援例不予評論。

國防部強調，感謝美方長久以來對台灣強化國防能力的支持。作為區域負責任的一員，台灣有決心、也將持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，確保區域和平穩定。

外交部也發布新聞稿說，台灣與美國在各項議題上都有緊密的合作，包括安全議題，並持續進行中。

總統府則指出，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法