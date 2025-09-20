華郵：為與北京談貿易協議 川普暫停121億對台軍援案

美國「華盛頓郵報」十八日獨家披露，美國總統川普為了與中國的貿易談判及可能的美中峰會，在今年夏天拒絕批准四億美元（約一二一億台幣）的對台軍事援助。圖為川普（右）與中國國家主席習近平（左）的合成照。（法新社）

2025/09/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「華盛頓郵報」十八日獨家披露，美國總統川普為了與中國的貿易談判及可能的美中峰會，在今年夏天拒絕批准四億美元（約一二一億台幣）的對台軍事援助。不過，白宮表示，這項援助方案尚未最終定案。

白宮：軍援案尚未拍板

華郵引述五名熟悉此事的消息人士報導，指這項決定會是代表美國對台政策的大轉彎，不過，該決定仍有可能逆轉。兩名消息人士說，這項軍援內容價值逾四億美元，內容包含彈藥和自主無人機等比過去幾輪軍援「殺傷力更高」的武器。

請繼續往下閱讀...

一名白宮官員回應華郵這份報導表示，該項軍援案尚未拍板。

美軍長期以來致力於提供台灣防衛資源。強化台灣軍力的最快方式是透過「總統撥款權」，直接從美國現有庫存運交武器，國會每年授權總統動用十億美元提供台灣安全援助，前總統拜登任內批准了三批這類對台軍援，另有一輪長期軍事援助，總額超過廿億美元。

美台軍售「總額可能數十億美元」

報導引述消息人士說法，美台國防官員上月在安克拉治會談，雙方同意一項龐大軍售協議，總額可能高達數十億美元，台灣計劃透過目前正在立法院審議的追加國防預算案，支付這一輪軍購。協議內容幾乎完全是「不對稱裝備」，包括無人機、飛彈及用於監測台灣海岸線的感測器，不過這些次世代裝備可能需要好幾年才能交付。

此外，一名美國國會幕僚本週透露，行政部門已非正式知會國會，一筆規模可能達五億美元的對台軍售案，但是這名幕僚以事涉敏感，拒絕說明細節。

值此中國快速擴軍之際，前五角大廈官員、現任職智庫「美國企業研究所」的卜大年（Dan Blumenthal）指出，「現在正是美國不能鬆懈的時刻」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法