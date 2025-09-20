停砍年金不會投反對票？ 黃國昌：有條件評估

國民黨團總召傅崐前天表示，開議後國民黨團的第一個優先法案就是停砍公教人員年金，更稱民眾黨團應該不會投下反對票。（資料照）

2025/09/20 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立院國民黨團總召傅崐前天表示，國民黨團的第一個優先法案就是停砍公教人員年金，更稱民眾黨團應該不會投下反對票。民眾黨團總召黃國昌昨回應，民眾黨團不會同意恢復到二○一七年改革前的水準，但如果是所得替代率降了八年以後，必須綜合評估目前整個年金的水位，以及改革所造成的社會衝擊。

黃國昌表示，其實去年民眾黨團針對年金改革已經說得很清楚，「年金改革不會走回頭路」，這是一個非常重要的基本原則。不過，黃也說，立法院討論法案時，民眾黨希望能夠具體而細緻的談，不是只談一個大方向；所謂具體而細緻是指，要看到審議的法案內容。



黃表示，如果是將公教退休的年金恢復到二○一七年改革前的水準，這個當然不會同意，但如果是二○一七年改革後，到現在已經二○二五年，每一年降低所得替代率降了八年以後，現在的水準與當初考試院提出的版本是不是一致，必須要斟酌目前整個年金的水位，以及這波改革所造成的社會衝擊影響，綜合評估。

