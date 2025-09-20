為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯建銘續任總召 鍾佳濱幹事長 陳培瑜書記長

    柯建銘續任民進黨團總召，鍾佳濱（左二）任幹事長，陳培瑜（右一）連任書記長。（記者羅沛德攝）

    柯建銘續任民進黨團總召，鍾佳濱（左二）任幹事長，陳培瑜（右一）連任書記長。（記者羅沛德攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院第四會期昨天開議，民進黨團幹部終於出爐，黨團成員最終推舉投票鍾佳濱出任幹事長、陳培瑜連任書記長。總召柯建銘受訪表示，他的任期到明年二月一日，民進黨團有信心迎戰立法院新會期。

    民進黨團昨天召開黨團會議並舉行幹部投票選舉，受邀列席的民進黨秘書長徐國勇表示，秘書長無法指揮黨團，因為黨團自主，幹部一定經過選舉產生。

    根據投票結果，推舉出的四位幹事長候選人中，鍾佳濱得到四十三票、王世堅一票、陳培瑜一票、吳思瑤一票。書記長候選人有三人，陳培瑜四十四票、林淑芬一票、鍾佳濱一票。

    柯建銘會後受訪表示，民進黨團經過民主程序投票，產生新的黨團幹部。他說，民進黨是非常團結的團隊，黨團絕對有信心迎戰這個會期。

    對於連署改選總召議題，柯建銘說，會中無人提出，「我的任期到明年二月一日」。至於徐國勇加入黨團群組是否感受到壓力，柯回應，大家是一個團隊，隨時可以溝通，歡迎。

    對於黨團選舉結果，一名黨政人士說，民進黨素來黨團自主，七長由黨團決定，此次總召屬於任期保障，幹事長、書記長是循例每會期投票改選。

