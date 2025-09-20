立院新會期開議》政院提30優先法案 未列財劃法國安法案

立法院新會期開議，行政院將提出三十項優先法案，但未列入財劃法與國安法案。（資料照）

〔記者鍾麗華、李文馨／台北報導〕立法院新會期昨開議，行政院長卓榮泰昨起分四梯次與執政黨立委進行便當會，針對新會期優先法案等廣泛性交換意見，行政院將提出三十項優先法案，但未列入財劃法與國安法案。

行政院發言人李慧芝轉述，行政團隊說明新會期將推動的優先法案，首先是落實「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」 四大優先政策共廿項法案、海纜防護七法，以及三項預算案，請黨團支持並協助推動。

至於優先法案未納入財劃法，李慧芝強調，財劃法水平公式的錯誤應該由立法院處理，財劃法精神就是均衡，因此行政院要的版本是一個可長可久、縮小城鄉差距、達到真正均衡，經過全盤討論的財劃法，目前仍在努力當中。

此外，賴清德總統提出因應國安十七項策略，包括兩岸條例、國安法、陸海空軍刑法、軍事審判法、反滲透法等修法，也未列入優先法案。據了解，卓揆在會中表示，國安修法的部分，還是要看立院氣氛，目前要讓預算順利通過，「但現在充滿很多困難」，希望別再增加困難，確保預算順利。

