嘉南高屏縣市長 籲重修財劃法

民進黨8立委昨召開記者會，嘉南高屏四位民進黨縣市長透過影片，呼籲行政院及立法院盡快重修財劃法。（記者塗建榮攝）

2025/09/20 05:30

指「北部富到流油、南部窮到流浪」

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨與民眾黨強推通過的新版「財政收支劃分法」爭議頻傳，八位民進黨立委昨召開記者會，嘉南高屏四位民進黨縣市長透過影片，直指新法垂直分配失衡，讓中央政府陷入財政危機，水平分配失衡則讓區域發展扭曲、呈現重北輕南，「北部富到流油、南部窮到流浪」，呼籲行政院及立法院盡快重修財劃法。

無法接受糟蹋南部的公式

郭國文昨邀集南高屏綠委徐富癸、邱議瑩、邱志偉、李柏毅、許智傑、賴瑞隆、陳亭妃出席記者會，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁亦拍攝影片，疾呼重新修正「財劃法」。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲強調，「財劃法」修法粗糙、結果糟糕，既分裂國家，又分配不公，結果切割成富裕的北部、富到流油，以及困難的南部、窮到流浪，台北光是統籌分配款就一一○○億元，台南市全年預算才如此，萬萬無法接受歧視南部、糟蹋南部的公式，一定要通盤檢討。

陳其邁說，藍白草率修法的結果，雖讓高雄統籌款增加二五八億元，但按照中央試算，一般型、計畫型補助減少了四三二億元，整體財源減少了一七三億元，相當不公平。

周春米提及，雖然明年屏東統籌分配稅款增加一百多億元，但增幅為非六都最後一名，更因其他補助款受影響，導致財政缺口高達四十二億元；反觀雙北皆增加兩百多億元，凸顯修法後分配更不均衡。

翁章梁則憂心，嘉義縣統籌分配款雖增加一一三億元，但算上補助款，實際上是大幅減少廿一億，「財劃法」修正結果不利於農業縣，更擴大城鄉差距，將資源更加集中都會區。

資源集中都會 不利農業縣

與會的國庫署副署長林秀燕回應，新制對於調盈劑虛、均衡發展沒有正面影響，財政部主張「財劃法」全盤檢視修正，不能只解決公式問題，過去已多次與地方政府溝通，希望在既有共識的基礎上，未來往這方向努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法