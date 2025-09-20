為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    焦點評論》缺乏足斤足兩的黨主席選舉

    國民黨主席選舉參選人領表登記作業於昨下午4點結束，總計6人完成候選人登記。（資料照）

    

    2025/09/20 05:30

    記者施曉光／特稿

    在缺乏足斤足兩的藍營傳統重量級大咖人士，也沒有國民黨主席朱立倫所期盼的「眾望所歸」人選參與下，這一場國民黨主席選舉多少要讓吃瓜群眾們帶點些許遺憾。

    從最初的參選爆炸，再成六人之局，有聰明人打退堂鼓，直接省下三百二十萬元的登記與作業費，但也有人義無反顧，宛如飛蛾撲火，至於被媒體形容為「四強」參選人的羅智強、鄭麗文、郝龍斌與張亞中，就像湊成一桌的麻將玩家，打算梭哈一把。

    這場藍營黨魁之爭，整體態勢大概呈現為兩個「亂集團」，一個是以羅智強、鄭麗文、郝龍斌、張亞中等四人為一組的「大聯盟」，另一個則是由於卓伯源、蔡志弘構成的「小聯盟」，由於未來黨內勢必有人操作棄保，這兩個聯盟是否會如鄰近的颱風，出現共伴效應，值得觀察。

    較受外界囑目的「大聯盟」中，羅、鄭、郝、張等四人關係雖然互為競合，但就政背景色彩可以區隔成「孤鳥」與「建制派」兩類，前者為張亞中，而過去曾有政務職歷練的羅智強、鄭麗文、郝龍斌，在政治路線與風格上明顯為傳統藍營的建制派人物，未來四人除了相互搶票，不排除出現合縱連橫的情況。

    具體言之，「建制派」三人有可能聯手仿效四年前黨魁選舉中，朱立倫拿「紅統」標籤攻擊張亞中，張所可能流失的選票，羅智強、鄭麗文、郝龍斌各憑本事搶食，但話又說回來，張可以藉由標舉政治新氣象，把羅、鄭、郝全部打為國民黨傳統「醬缸」裡面的大小「黃瓜」（政治權貴），為自己爭奪政治高地。

    可以想見的是，隨投票日的逐漸接近，藍營政治權貴們很有可能出現一波波的棄保表態，而且要力保的對象勢必會是「建制派」人物，屆時就要看「孤鳥」的「單兵作戰」，能否扭轉「三人成虎」的政治現實。

