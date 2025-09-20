郝龍斌參戰 國民黨魁選舉6人競逐

前國民黨副主席郝龍斌昨在新北市議長蔣根煌等地方派系人物及國民黨立委陪同下登記參選國民黨主席。（記者田裕華攝）

2025/09/20 05:30

郝承諾未來會做黨內團結的桶箍 成就「藍白合」

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉參選人領表登記作業昨日結束，總計有前立委鄭麗文、立院黨團書記長羅智強、前彰化縣長卓伯源、前副主席郝龍斌、前國代蔡志弘及孫文學校總校長張亞中等六人完成候選人登記。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文、羅智強、卓伯源已於前天登記，郝龍斌、蔡志弘、張亞中昨也先後前往中央黨部繳交三百萬元作業費與一千萬元保證金，完成候選人登記。不過，張亞中上午辦理登記時，由於一千萬元保證金的金融機構簽發本票受付單位誤植，被要求補正，經銀行修改後，張亞中下午返回中央黨部補件，才完成登記程序。

郝龍斌昨天在新北市議長蔣根煌等多位地方派系人士及多位國民黨立委陪同下前往登記。他表示，有這麼多藍營縣市首長、立委及議員支持、鼓勵，自己一定會贏。他並展示「無私」二字，強調是自己的參選初衷，並承諾未來會當藍營從政同志最好的轎夫，做黨內團結的桶箍，成就「藍白合」。

對手批評他如果當選黨主席，國民黨中央黨部將成為「朱傅體制2.0」，郝則表示，如果為了爭取勝選，傷害黨的形象，攻擊黨內同志，這不是好的現象，國民黨現在最重要的是團結，他參選的目的之一就是促進黨內團結。

對於張亞中主張恢復「國統綱領」，郝龍斌則說，他的主張是要在對岸尊重中華民國存在的前提下，加強溝通交流。

張亞中反擊破壞團結批評

選舉荒腔走板 不能說話？

張亞中則在支持者簇擁下發表參選聲明，承諾要讓國民黨重拾黨德與黨魂，重回孫中山理念，捍衛中華文化與史觀，並恢復「國統綱領」，重啟「國共論壇」與政治對話。

對於羅智強暗批破壞團結，支持郝的戰鬥藍召集人趙少康也多所批評，張亞中反擊稱，誰的團結？應該是國民黨的團結，而不是權貴與領導階級的團結，看到這場黨主席選舉出現各種荒腔走板的現象，難道不能出來說話？

蔡志弘則表示，未來國民黨主席的最重要任務，就是讓討厭民進黨的力量，轉化為支持國民黨的力量。

國民黨今將召開中央選舉監察委員會，針對黨主席候選人資格進行審查，辦理候選人號次抽籤，隨即公告候選人名單。

國民黨主席選舉正式競選活動自十月四日至十七日，十八日辦理投開票作業，十一月一日舉辦全國代表大會，新當選黨主席宣誓就職。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法