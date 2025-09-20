為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    綠營徵召選宜縣長？ 林國漳︰黨會做最好評估

    總統賴清德（前排左二）與宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳（第二排左二），昨出席民進黨宜縣黨公職人員閉門座談。（記者游明金攝）

    總統賴清德（前排左二）與宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳（第二排左二），昨出席民進黨宜縣黨公職人員閉門座談。（記者游明金攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕總統賴清德昨到礁溪與民進黨宜縣黨公職人員閉門座談，賴清德積極勸進參選下屆宜蘭縣長的宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳也出席。中央黨部秘書長徐國勇肯定林國漳是非常優秀的人選；至於會不會接受徵召？林國漳鬆口說：「黨內會做最好的評估。」

    林︰閉門座談 未提選舉

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，昨天座談針對選舉都沒有人提出，也沒有相關建議，所有與會主管都沒有在談論縣長的部分，因縣長提名人選是交由中央黨部選對會進行協調、徵詢後，再辦理徵召。

    會後，徐國勇被問到有勸進林國漳參選縣長嗎？他說，林國漳是我們律師公會理事長，非常的優秀，會不會徵召林國漳？由選對會決定。林國漳則說，總統昨天沒有勸進，座談會沒有講到這個事情。媒體追問，如果總統繼續勸進會考慮嗎？林國漳說：「黨內會做最好的評估。」並未拒絕接受徵召。

    邱嘉進指出，昨天的座談，黨公職主要是擔心中央跟行政院施政績效，沒辦法落實與傳遞到基層每個角落，賴總統指示要加強宣傳，並盡速看到成果，很多黨公職也針對宜蘭縣許多建設提出要求，希望在賴總統指示下，能在短時間看到效率，盡早把它落實推動。

