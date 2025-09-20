統促黨副秘書長、主委當共諜 3人判刑定讞

統促黨副秘書長温瓏、世忠黨部主委朱新瑜、黨員江瓊麟，被控替中國發展組織，最高法院駁回上訴，判刑定讞。圖為示意圖。（資料照）

2025/09/20 05:30

〔記者張文川／台北報導〕中華統一促進黨副秘書長温瓏、世忠黨部主委朱新瑜、黨員江瓊麟，被控替中國發展組織，企圖吸收我國現、退役軍人。高雄高分院依修正加重前的國安法舊法判處江一年、温十月、朱六月有期徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢調查出，温瓏於二○一六年二月認識來台訪問的中國珠海市台辦主任科員林華強，林引介温結識政治部聯絡局軍官張嘉逸，温瓏為求經商順利，接受中方拉攏，並先後吸收朱新瑜、江瓊麟加入組織。

請繼續往下閱讀...

江某企圖以金錢、協助升官利誘松山指揮部張姓副指揮官，遭悍然拒絕；江某又於二○二三年藉故進入岡山基地尋找舊識，探詢基地對於中共軍演的應對作為並偷錄音，再持錄音檔向中方展示他有觸及空軍機密的能力。高雄高分檢去年五月聲押禁見三人獲准。

高雄高分院認定三人聽從中國指示，引介現退役軍人為中共發展組織，助長中方對我國實施情蒐及滲透任務，擾亂破壞我國家安全及社會平穩安寧，考量朱、温認罪、江否認犯罪的犯後態度，各予量刑六月至一年；最高法院駁回三人上訴定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法