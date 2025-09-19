焦點評論》黨內大亂鬥劇碼開鑼

雖然國民黨主席選舉候選人登記作業尚未結束，最後究竟會有多少個參選人，在今日傍晚登記截止前還無法確定，但昨天登記首日就已經讓外界嗅到濃濃的煙硝味。（資料照）

2025/09/19 05:30

記者施曉光／特稿

雖然國民黨主席選舉候選人登記作業尚未結束，最後究竟會有多少個參選人，在今日傍晚登記截止前還無法確定，但昨天登記首日就已經讓外界嗅到濃濃的煙硝味。

最先打破平靜並開砲的人是張亞中，日前他在網路直播節目上左批朱立倫，右打趙少康與郝龍斌密室協調參選就是「搓湯圓」，還抨擊藍營大咖「家天下」心態，就是國民黨的「醬缸文化」。張還以不具名的方式，順道暗諷鄭麗文、羅智強等中生代參選人，就是國民黨「醬缸」裡面的「小黃瓜」，藉此向黨員訴求今日國民黨所需就是把「醬缸」倒掉，再重新注入清水，形同一鍋端的把所有競爭對手都打入舊沉痾。

羅智強昨天開始反擊，除了呼籲所有參選人刀口不要對內，並稱遺憾某些人砲口對內，過去沒有在反惡罷與大選中為黨建功，今日卻修理黨內同志；羅劍指何人，外界都很清楚。

除了羅智強，形同與郝龍斌結盟的趙少康昨天也嗆張亞中，選舉還沒開始，就在搞分裂，是破壞國民黨團結的罪魁禍首，反手把張亞中打成「受到傳統醬缸文化影響的人」。

為了反擊郝陣營，張亞中昨猛批郝龍斌拒絕參加辯論會，是因為「恐懼與退卻」，這點倒是或多或少打到郝陣營的痛點上。

論口才辨給，郝龍斌確實不如羅智強、鄭麗文與張亞中，而且如觸及世代交替議題，已經年過七旬的郝龍斌，也的確很難佔到任何便宜。以防守取代攻勢，並在地方派系與軍系票源上著墨，應該才是郝陣營的上策。

四年前黨魁選舉中拿下三成多選票，成績堪稱亮眼的張亞中，在這次黨內選舉的首波交鋒中，成為羅、郝陣營不約而同的攻擊目標，但在群雄並起，選票恐怕要比四年前更為分散的大亂鬥選舉結構下，張亞中是否可能異軍突起，成為打破國民黨這口「老醬缸」的第一人？還是難逃又一次被貼上「紅統」標籤，並且在建制派操作棄保下，再被打回孤鳥的原形，想必後續還有好戲可看。

