    首頁　>　政治

    國民黨主席之爭》羅智強、鄭麗文、卓伯源 完成候選人登記

    國民黨昨繼續辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，前彰化縣長卓伯源完成候選人登記。（記者廖振輝攝）

    國民黨昨繼續辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，前彰化縣長卓伯源完成候選人登記。（記者廖振輝攝）

    2025/09/19 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨天繼續辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，立委羅智強、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源三人前往中央黨部繳交三百萬元作業費與一千萬元保證金，正式完成候選人登記。

    羅：力戰綠側翼 鄭：讓黨從羊群變獅群

    羅智強說，他絕非完美人選，但基層紮根堅實，可以力戰民進黨，而且協調藍白兩黨，他是一個值得託付的選項，如果當選黨主席，未來民進黨側翼胡說八道，他一定會重擊、對抗到底。

    鄭麗文強調，未來國民黨要從「羊群」變成「獅群」，贏得總統大選、在國會過半，粉碎民進黨的台獨法西斯。

    卓伯源說，他主張兩岸制度由兩岸人民共同決定，台灣與中國大陸應該全面互相開放，讓兩地人民全面的交流、溝通，最後共同決定一個最好的制度，也就是「一國良制」。

    今將辦理登記的參選人張亞中昨發文指出，「戰鬥藍」召集人趙少康在其「少康戰情室」節目中，以主持人的身份公開呼籲黨員不要投票給張亞中，趙少康就是「密室交易的同夥」，「利用主持人身分公然選舉操作，這是哪門子的專業！」

    張亞中並質疑，這次國民黨主席選舉的報名時間可以延，投票資格可以改，參選人資格可喬，屬意人選可指派，誰應上場可排序。他期待能夠上趙少康節目，公開就教這些行為是不是宮廷政治？是不是密室交易？是不是幫著某人搓湯圓？如果趙不願意在節目上面對，任何時間地點均可，他靜候回應。

    國民黨昨繼續辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，前立委鄭麗文完成候選人登記。（記者廖振輝攝）

    國民黨昨繼續辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，前立委鄭麗文完成候選人登記。（記者廖振輝攝）

    國民黨昨繼續辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，立委羅智強完成候選人登記。（記者廖振輝攝）

    國民黨昨繼續辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，立委羅智強完成候選人登記。（記者廖振輝攝）

    熱門推播