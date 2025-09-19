國民黨主席之爭》趙少康陪同 郝龍斌領表參選黨魁

前台北市長郝龍斌（左）昨在戰鬥藍召集人趙少康陪同下，前往國民黨中央黨部辦理參選黨主席領表，今天將辦理登記。（記者廖振輝攝）

2025/09/19 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕前台北市長郝龍斌昨在戰鬥藍召集人趙少康、前國民黨中常委蕭景田陪同下，前往中央黨部辦理參選黨主席領表，今天將辦理登記。郝龍斌受訪強調，以自己過去在政府與黨內的歷練以及人脈，最重要的是大家信任他，未來可以整合在野勢力，他絕對不會參選總統，要當「造王者」、「造后者」，也絕不會利用黨主席的身分謀取個人政治利益，參選目標只有一個，就是要贏。

郝：當選後不選總統 要當造王造后者

對於參選人張亞中質疑國民黨主席朱立倫與趙少康、郝龍斌協調參選是私相授受，痛批國民黨存在醬缸文化，趙少康反嗆，誰是醬缸？都還沒選舉，有人就在搞分裂，是破壞國民黨團結的罪魁禍首。他並說，朱立倫私相授受了什麼？黨主席要一票票選出來，誰能左右結果？搞分裂就是黨的罪人，「這個人就是受到傳統醬缸文化影響的人」。

當初趙少康與郝龍斌宣稱協調一人參選，最後由郝出馬，郝解釋，經綜合評估他有勝選把握，同時考量趙還有媒體的約束，因此趙支持他參選，兩人理念一致，分進合擊。趙則說，很多人鼓勵他參選，但他目前經營媒體，根據廣電法規定，如果當選黨主席，他在中廣的股份必須出脫，在目前民進黨、檢調、司法、NCC、黨產會的追殺下，會有哪一個與綠營沒關係的人敢來接手？趙呼籲支持他的黨員，把票全部轉給郝龍斌，投郝就等於投趙，而且如果郝當選，他會提供建議並監督郝。

郝龍斌昨也首度表態，未來國民黨提名總統候選人時，如果是他擔任黨主席，一定會與總統候選人充分合作，如果自己無法做到，或沒有得到候選人的信任，他會辭去黨主席，或是把黨內操盤的權力交給總統候選人，再由候選人另外請人做這些事。

被問及藍營「世代交替」議題時，郝表示，用年齡區隔絕對是錯的，選舉最重要是誰能承擔、勝任及心態，若用年齡區隔，那就由最年輕的人當黨主席就好，問題重點是能不能承擔重任，他並強調，未來不論誰當選，國民黨都要「世代共好」。郝也說，中市長盧秀燕有傳簡訊為他加油，但說不定盧對每位參選人都是如此，尤其現在許多縣市首長都避免積極表態，以免造成困擾。

傅崐萁聲明不參選主席

先前傳出立法院國民黨團總召傅崐萁有意參選，不過，根據國民黨這次黨主席選舉作業細則規定，傅恐怕不具候選人登記資格。傅崐萁昨晚也發聲明，強調國民黨要打贏二○二六地方選舉、二○二八年重返執政，「成功不必在我，但成功一定有我」，所以他決定不參與這次黨主席選舉。

