自由日日Shoot》藍推停砍公教年金法案 綠委：持續朝野溝通、社會對話

針對國民黨團表示新會期將停砍公教年金列第一優先法案，民進黨立委吳思瑤表示，民進黨立場很清楚，不可能走回頭路，盼持續和朝野溝通、社會對話，共同促成對國家有利的方向。（記者陳政宇攝）

2025/09/19 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠、陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁昨表明，開議後國民黨團的第一優先法案，就是停砍公教人員年金；他並稱，民眾黨團應該不會投下反對票。對此，甫卸任民進黨團幹事長的吳思瑤強調，民進黨的立場很清楚，這是沒得妥協的、是不能走回頭路的，不放棄和朝野溝通、更不放棄和社會對話，盼共同促成對國家有利的方向。

修法傷害現役軍公教 籲藍營勿走回頭路

面對國民黨準備將停砍公教年金列入優先法案，一名民眾黨團幹部透露，該議題仍待今早黨團內部會議討論後決議，屆時將開記者會對外說明。

吳思瑤指出，這個會期開始，執政團隊的立場是希望「政治少一點、政策多一點、生活好一點」，很遺憾在野黨的優先法案，居然是高度政治攻防、且是社會對立的年改議題。針對「警察人員人事條例」修法，執政團隊明確反對、提覆議、聲請釋憲，甚至今年度預算都沒有編，認為不該走回頭路；公教部分影響將更全面，涉及世代不正義、年金不永續。

「我們的立場絕對很清楚，這是沒得妥協的、是不能走回頭路的，且是傷及現役軍公教及後續世代的。」吳思瑤強調，該議題難有交換、退讓的空間，「我們還是只能夠先喊話，希望大家在新會期不要動干戈。」

對於民眾黨團立場將成為藍綠對決關鍵，吳思瑤認為，民眾黨號稱是年輕人的政黨，當然希望他們能夠回到原始主張，不要站在錯誤、戕害年輕人權益、世代不正義那邊，尤其民眾黨主席黃國昌過去對於年改的立場，甚至認為民進黨改得不夠快、改得不夠多。

吳思瑤強調，民進黨一定會站在反對立場，但也不放棄溝通，除了和在野黨溝通，也要和社會對話，要用社會的力量對在野黨形成壓力，希望促成在野黨立場有所轉圜，共同朝向對國家有利的方向前進。

