自由日日Shoot》退休公教促停砍年金 傅：排入立院新會期第一案

中華民國公教軍警消聯合總會等團體昨召開記者會，呼籲立院加速審查停砍退休金法案，現場並邀請國民黨立委王鴻薇（左起）、廖先翔、張智倫等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/19 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕中華民國公教軍警消聯合總會昨天在立法院舉行「停砍公教退休金，合理調整退休金」記者會，國民黨團總召傅崐萁現場允諾，開議後國民黨團的第一個優先法案，就是停砍公教人員年金，接下來公教人員和其他退休人員還有其他訴求，國民黨團都會全力以赴。

稱民眾黨應不會投反對票

傅崐萁表示，去年立法院第一個會期因國民黨的票數不夠，當時民眾黨反對停砍年金，所以國民黨團溝通到現在，「真的要給民眾黨拍拍手，謝謝到最後他們給國民黨團高度尊重，應該不會投下反對票。」國民黨團會以多一票險勝，一定會守住國家公職人員終身奉獻該有的權益。

公教軍警消聯合總會表示，民進黨政府至今仍以錯誤資訊誤導國人掩蓋公教退休金的真相，但國民黨立委提案只是停止遞減公教退休金、並合理調整，不是「恢復原有年金」。公教退休金惡砍從一○七年至今超過廿五％，停砍也不到六％，已砍的部分會繼續砍下去，請側翼和民進黨立委不要再胡說「年改走回頭路」，政府不要再恐嚇國人退撫基金要破產了、國家要破產了。

公教軍警消聯合總會指出，銓敘部表示，截至一一三年底，公教人員退休金挹注退撫基金的金額已高達二七七四億元，這是政府自一○七年至一一二年，剝奪軍公教人員的薪資及退休金挹注退撫基金的錢。退撫基金的組成是政府及公教人員各負擔百分之六十五及百分之卅五，政府的撥補責任應該挹注經費約五千億元，至今卻是○元，還不斷栽贓汙衊所有公教人員；而退休人員所扣減退休金每年挹注退撫基金四百億元，超過現職公務人員提撥甚多，所以沒有世代不公的問題。

公教軍警消聯合總會表示，「公務人員退休資遣撫卹法」第卅七、卅八、卅九條逐年調降的文字應修正，終止逐年調降，教育人員法規也應一併修正。為避免因通貨膨脹造成退休人員生活難以為繼，也應修正公教人員退休金隨現職人員調薪而調整。

