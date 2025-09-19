自由日日Shoot》停砍公教年金列國民黨優先法案 民團：民眾黨不要背叛年輕人

中華民國公教軍警消聯合總會等團體昨召開記者會，呼籲立院加速審查停砍退休金案。對此，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強受訪表示，此一修法會造成世代不正義與職業不平等並造成國家財務危機。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/19 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁昨表明，停砍公教年金將是國民黨團新會期的優先法案，且民眾黨不會投下反對票。對此，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強受訪表示，此一修法會造成世代不正義與職業不平等。他並直言，在新版財劃法影響下，停砍公教年金會造成政府財務危機。「民眾黨若不反對該案，就是背叛支持它的年輕人。」

賴中強：造成國家財務危機

賴中強表示，公教年金分為十年調降，每年調降一·五％，若本會期通過停砍年金法案，將會製造巨大的國家財政危機，而缺的錢僅有兩種方式可以補入，第一，由現役公教人員負擔舊制公教人員未提撥的錢；第二則是由政府透過稅收填補。

賴中強說明，「公共債務法」明定，每年中央政府總預算及特別預算總舉債額度，不可以超過中央政府總預算及特別預算總稅收金額的十五％，而在新版財劃法的影響下目前已達到十二·七％，只要再增加八百多億元的負債，將會超過舉債上限，因此政府也無法再大量舉債。

加深世代不正義、職業不平等

賴中強認為，這是很嚴重的世代不正義及職業不平等，台灣有二一二萬人每月年金加上政府的社會福利、津貼、保險，加起來領不到八千元，而公教人員現在平均都領五、六萬以上，這樣的修法會讓其他職業有強烈被剝奪感。

賴中強強調，民眾黨若支持這樣的版本，就是背叛支持它的年輕人；而國民黨一方面修財劃法，讓中央政府被迫舉債四千億元，逼近債務上限，又要修「公務人員退休資遣撫卹法」大量增加政府債務，會讓國家陷入財務危機。

勞工陣線秘書長楊書瑋直言，這樣的修法不僅不利於台灣整體的年金體系，且世代不均的狀況會更嚴重，同時讓不同職業別之間的衝突更趨嚴重。他也說，大家關心所得替代率的議題，應去探討老人津貼的底線標準要定在哪裡。

