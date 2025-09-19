為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市議員提案營養午餐免費 教局研議

    2025/09/19 05:30

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕新版財劃法上路，台中市可望增百億財源，多名議員提案高中職以下學校營養午餐免費或減免，台中市教育局長蔣偉民指出，全免需廿一億，希望研議；但有議員認為，現今市府午餐補助已達十三億餘，有新增財源沒理由不補助；主席議員陳廷秀裁示，教育局進行營養午餐免費及減免案可行性評估，並一個月內提出方案。

    此外，包括民進黨、國民黨及民眾黨、無黨籍等不分黨派共廿一名議員，不約而同提出五案，均要求衛生局免費或者補助市民、弱勢及較有需要者免費施打帶狀疱疹；衛生局長曾梓展表示，因帶狀疱診疫苗昂貴，打一劑要九千，要打兩劑才有保護力，會在一個月內詢問財主單位，研議是否能補助包括免疫功能低下等三大對象施打。

    民進黨多名議員提案學校營養午餐全免，民眾黨及無黨議員也提議午餐減免；蔣偉民回應若以每餐五十元基準，市府若推動全面午餐免費需廿一億，目前每年補助學生午餐及水果等經費已逾十三億。

    議員江肇國與林德宇、張芬郁等均指出，新財劃法通過，台中市今年應把握財源增加機會框住預算補助營養午餐，議員黃守達也說，既已補助十三億餘，距全面營養午餐免費僅差七億餘即可辦理。

    議員李中建議市府先提高補助，讓學生吃到每餐八十元的午餐品質；陳廷秀也認為，目前私立高中職很多是相對經濟弱勢學生就讀，卻未列補助，促市府一併研議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播