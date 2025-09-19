批市府擋福利 台中龍井里長集體缺席會報

台中龍井區里長集體缺席區務會報，抗議盧秀燕延宕建設。（里長提供）

2025/09/19 05:30

指營養午餐經費、公共建設都被阻擋 里長聯誼會長表達不滿

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市龍井長期承受台電台中發電廠（中火）污染及港區工業發展交通風險，龍井區擴大區務會報昨日舉行，龍井區十六個里中，竟有十五里里長集體缺席，區公所會場空蕩蕩；里長代表、龍井區里長聯誼會長張文慶說，國小營養午餐經費等福利與公共建設屢遭阻擋，集體缺席向市府表達強烈不滿。

區公所︰將針對提案盡速辦理

龍井區公所表示，昨日因里長提案數較少，加上區長何宜真趕往議會進行預算審查，部分里長委請里幹事代為參與所致，將針對提案盡速辦理，滿足民眾需求。

龍井區擴大區務會報昨天舉行，但會場空蕩蕩，十六個里中竟出現十五里里長集體缺席，由公所安排里幹事代出席，里長發文表達抗議，痛批台中市長盧秀燕一方面指控中央「因政治因素阻礙台中發展」，卻以同樣手法犧牲龍井居民權益，根本是雙重標準。

張文慶表示，區內長期承受中火污染及港區工業發展交通風險，但應得福利與公共建設卻屢遭市府阻擋，台電已於五月及六月兩度明確承諾補助龍井區國小營養午餐經費，卻遭教育局以「公平性、永續性、一致性」為由拒絕送文，龍井公所也以此推託，導致補助遲遲無法落實。

曾威︰龍井被長期污染 福利卻要不到

在地民進黨議員曾威說，龍井被工業區廠房長期污染，社福中心、國民運動館及綠意公園通通要不到，就連中火承諾用回饋金，補助龍井區國小營養午餐經費，都被市府擋下來，「盧市府把龍井人當成什麼了」。

林孟令︰政治利益不應凌駕民生福利

在地國民黨議員林孟令也說，龍井人成就了全民用電需求，承受污染及交通風險，市府更應優先保障龍井鄉親健康、社福與基礎建設及交通安全，而不是讓政治利益凌駕民生福利。

