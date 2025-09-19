中市審議「普發5萬」藍綠白火爆互嗆

財政局長游麗玲強調，市府不可能舉債發現金。（記者蘇孟娟攝）

綠營籲盧市府「放下屠刀普發現金」 周永鴻裁示請市府研議辦理

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會民進黨團提案普發五萬，十八日在議會財經委員會討論，綠營籲盧市府「放下屠刀普發現金」、「請國民黨鬆手」；藍白議員要綠營不要搞對立；會中藍綠白數度言辭交鋒，更因搶發言、座位安排火爆拍桌互嗆，財經委員會召集人、議員周永鴻裁示，請市府積極研議辦理，並在大會再次說明。

財政局長︰不可能舉債發現金

財政局長游麗玲指出，台中歷年累積短絀已二一一億，明年度歲入歲出預算也會短絀一四三億，要以借債弭平，但台中舉債空間僅有二一三億，扣掉短絀借債後，僅剩約七十億舉債空間，以此計算普發現金也頂多每人發二千，但台中不可能舉債發現金。

陳俞融︰新增財源1800億 可還錢於民

周永鴻指出，台中超徵是事實，市府若覺普發五萬太多，應提出對案討論，不應沒有下文。

民進黨議員陳俞融強調，市府加計超徵、賣地及新財劃法新增財源共一千八百億可還錢於民，強調不是政黨之爭，喊「國民黨鬆手吧」；國民黨議員張瀞分不滿，要她別製造對立。

朱暖英︰有負債 不能舉債亂發錢

國民黨議員朱暖英則說，台中還有負債，又要建設，不能舉債亂發錢；普發五萬提案人、台中市議會民進黨團總召王立任指出，中央也有逾千億舉債，藍白立委也未要中央超徵稅收先還債，反要求普發現金，中央能台中市不能，「不要找理由不發」，提案人議員張玉嬿也喊「盧市府放下屠刀、普發現金」；民眾黨議員陳清龍連忙喊「議員不是反對，是同意送市府研究辦理」；周永鴻認為是表態同意普發現金，又引起朱暖英及同黨議員朱元宏抗議斷章取義。

王立任︰中央舉債 藍白也要求發現金

討論過程中藍綠白你來我往，朱暖英跟陳俞融先因發言被插話互嗆，張瀞分又屢次質疑王立任列席卻坐在委員席發言，讓王立任怒不可抑拍桌，兩人再對嗆，現場一陣混亂；周永鴻一度要訴諸表決是通過或撤銷提案，因眾人對表決內容沒有共識，最後僅裁示，市府積極研議辦理並在大會再次說明；陳俞融保留大會發言權。

提案人王立任批評市府，不還錢於民的說法是雙重標準。（記者蘇孟娟攝）

