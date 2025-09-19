北市府赴雙城論壇 陸委會：不得參加統戰活動

台北上海雙城論壇預計在本月廿五日至廿七日登場，由台北市長蔣萬安率團赴上海。陸委會副主委梁文傑昨提醒北市府在訪中期間，不得參加中共三個八十周年等相關統戰活動。（記者林哲遠攝）

2025/09/19 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕台北上海雙城論壇預計在本月廿五日至廿七日登場，由台北市長蔣萬安率團赴上海。陸委會副主委梁文傑昨提醒北市府在訪中期間，應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央等事項，如兩岸觀光等議題，且不得參加中共三個八十周年等相關統戰活動。

梁文傑指出，台北市政府十一日向內政部移民署申請，蔣萬安一行人將於廿五日至廿七日赴中國上海參加雙城論壇，陸委會及相關機關刻依規定審查中，為推動兩岸健康有序的城市交流，陸委會對北市府提出四項提醒事項。

梁文傑說明，一、訪團在陸期間行程及交流活動、與陸方簽屬的文書如合作備忘錄等，應秉持對等尊嚴原則，遵守政府兩岸政策及相關交流規範。二、訪團在陸從事交流，應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央等事項，譬如兩岸觀光等議題。三、訪團在陸期間，不得參加中共三個八十周年等相關統戰活動。四、訪團倘有增加安排會晤陸方官員等行程變更，應依規定於事前申報。

