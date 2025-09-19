挺台參與ICAO 美加議員籲停止姑息北京

美國參議員克魯茲警告，中共施壓排除台灣參與ICAO，已不再是單純暗中否認台灣主權，而是刻意削弱台灣自我防衛能力的戰略。（路透檔案照）

2025/09/19 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕國際民航組織（ICAO）將於廿三日在加拿大蒙特婁召開第四十二屆大會，台灣迄今未受邀。美國參議員克魯茲警告，中共施壓排除台灣參與ICAO，已不再是單純暗中否認台灣主權，而是刻意削弱台灣自我防衛能力的戰略，呼籲美國支持台灣以會員國身份參與ICAO。

克魯茲：中共排台參與 削弱台灣自衛能力

克魯茲十六日致函美國國務卿魯比歐與交通部長達菲，呼籲美國支持台灣以會員國身份參與ICAO。克魯茲表示，台灣在國際航空扮演重要角色，將台灣排除於ICAO大會之外，將限縮ICAO制定全球航空準則的效力，也危急國際航空安全與更廣泛的國家安全。

請繼續往下閱讀...

克魯茲指出，中共幾乎天天侵擾台灣防空識別區，公然違背ICAO原則與國際空域安全規範，但由於台灣被噤聲，中國在ICAO無須面對任何問責，失去會員身分的台灣，無法為自身權益、空域及全球航空安全發聲。

克魯茲也說，中共施壓排除台灣參與ICAO，已不再是單純暗中否認台灣主權，而是刻意削弱台灣自我防衛能力的戰略，在中共加劇對台侵略、並公開準備可能全面入侵之際，美國必須堅決反對中國威權行徑，讓台灣成為ICAO正式參與者，若美國未能採取行動，將危及國家安全利益，並助長中共走向衝突；ICAO也應邀請台灣參與，這是國際民航安全及守護東亞和平的當務之急。

此外，加拿大保守黨聯邦眾議員古柏十七日也在國會眾院發表聲明，為台灣仍被排除在ICAO外打抱不平。他表示，現在該是ICAO停止姑息北京獨裁政權，將全球航空安全置於首位，並邀請台灣參加大會的時候了。

ICAO大會每三年舉行一次，本屆大會將於本月廿三日至十月三日舉行，我國雖未受邀，但將派遣「ICAO行動團」赴蒙特婁，當面向各國代表團闡述台灣立場，並在地辦理文宣，爭取更多國際支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法