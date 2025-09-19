台北國防展》AIT：台灣國防供應鏈 全球重要環節

台北國際航太暨國防工業展昨開展，美國在台協會副處長梁凱雯（右起）、國防部長顧立雄、外貿協會董事長黃志芳、立法院副院長江啟臣、經濟部政務次長江文若出席開幕式，共同比讚合影。（中央社）

2025/09/19 05:30

顧立雄：將與美方探討技術合作、落地生產

〔記者吳哲宇／台北報導〕二○二五台北國際航太暨國防工業展十八日起至廿日在南港展覽館登場，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯稱讚台灣航太與國防產業的成長與成熟，展覽體現了強化美台在安全、韌性與連結性合作等三大核心優先事項。國防部長顧立雄則表示，台美對於厚植台灣國防自主能量、韌性作戰能力有共識，會進一步探討落地生產等合作。

AIT副處長梁凱雯 讚台灣國防產業成熟

顧立雄、梁凱雯、立法院副院長江啟臣、捷克參議院外交國防與安全委員會主席費雪，以及各國駐台使節昨皆出席開幕儀式。梁凱雯致詞時稱讚，台北國防展已發展為亞洲首屈一指的航太與國防展之一，展覽呈現的先進技術與能力，對AIT而言，正是推動美台在安全、韌性與連結性合作等三大核心優先事項的重要工具。

請繼續往下閱讀...

梁凱雯另指出，今年展出規模是歷年來最大，有超過四十家美商展現美國的創新與卓越，美方對此感到驕傲。美國館規模自二○二三年以來翻倍，不僅顯示台灣市場的重要性，也代表雙方經濟合作的深化。

梁凱雯強調，台灣航太與國防產業展現令人矚目的成長與成熟，自主國防計畫、精密製造能力與科技創新已獲全球肯定，台灣的國防供應商更是全球供應鏈不可或缺的重要環節。

對於這次航太國防展，顧立雄則提出「韌性、自主、創新」三個感想。他強調，必須建構國防韌性、自主能量，同時要不斷尋求創新，展現給國人。

顧立雄也與梁凱雯一起前往美國館，顧立雄回應，台美軍事交流一向頻繁，台美對於厚植台灣國防自主能量、韌性作戰能力有共識，後續會逐步堅實國防能量，不管是在技術合作，還是落地生產等，都會進一步探討。

顧立雄：國防部將加速AI引進和發展

至於中科院今年展出大量新式無人機，是否納入特別預算？顧立雄指出，特別條例已送行政院審查，相關項目要等通過後再提出，目前都在規劃。他也說，AI在輔助決策系統扮演重要角色，國防部會加速AI的引進和發展。

國防部長顧立雄（右二）等人於國防館MA2T戰車前合影。（記者吳哲宇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法