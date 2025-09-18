中國九三閱兵總結會議 習稱中共領導全民族抗戰勝利

中國領導人習近平。（路透檔案照）

2025/09/18 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平日前在政治局常委會議針對九三閱兵宣稱，這場閱兵是「大氣磅礡、震撼人心的盛典」，要充分用好閱兵「激發的強大正能量」。他並聲稱要從「中國共產黨領導全民族眾志成城英勇抗戰的偉大勝利」中「汲取智慧和力量」。

中國官媒「新華社」報導，中國官方昨針對九三閱兵等紀念抗戰勝利八十週年活動，在北京舉行總結會議，習近平接見與會代表並合影。隨後，會議傳達了習日前在中共政治局常委會議談話。

習近平稱，活動「進一步弘揚了偉大抗戰精神，進一步堅定了全面推進強國建設、民族復興偉業的信念信心，進一步展示了推動構建『人類命運共同體』的責任擔當」，紀念活動領導小組及其各工作機構「出色完成了黨中央交辦的政治任務」。習還說，要堅持「正確抗戰史觀、二戰史觀」，從「中國共產黨領導全民族眾志成城英勇抗戰的偉大勝利」中汲取智慧和力量，在以史為鑑中不斷開創未來。

另外，美國在台協會（AIT）及美國國務院日前指出，「開羅宣言」等二戰文件並未決定台灣最終政治地位。中國外交部發言人林劍昨於記者會表示，美國作為「開羅宣言」、「波茨坦公告」的簽署方，對台灣屬於中國的歷史和法理事實一清二楚，美方單方面歪曲解讀，公然「翻炒」台灣地位未定的謬論，向「台獨分裂勢力」發出嚴重錯誤訊號，中方敦促美方「停止操弄涉台問題」。

